أخبار السيارات | زيادة جديدة لأسعار بيجو 508 موديل 2023.. مقارنة بين الودائع الدولارية لـ كيا سبورتاج وهيونداي توسان

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:
بقيمة 25 ألف جنيه.. زيادة جديدة لأسعار بيجو 508 موديل 2023| صور
كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية الفرنسية بيجو عن تحديث جديد لأسعار سيارات الشركة في السوق المصري، وشهدت الأسعار الرسمية زيادة لبعض الطرازات الجديدة موديل 2023، ومن أبرزها بيجو 508 الجديدة.
تعرف على الأسعار الجديدة لـ بيجو 2008 موديل 2023| صور
شهدت أسعار السيارة بيجو 2008 موديل 2023 زيادة جديدة لأسعارها الرسمية تراوحت قيمتها بين 15 ألف جنيه و10 آلاف جنيه تقريباً وذلك حسب الفئة، حيث تتوفر في السوق المصري بثلاثة فئات.
عربيات ربع نقل .. أحدث أسعار لـ 5 سيارات بيك أب فى مصر 2023
للراغبين فى عمل مشاريع خاصة ، تأتى السيارات البيك اب او الربع نقل كما نطلق عليها، فى مقدمة الاحتياجات، والتى يضم سوق السيارات الكثير منها بداخله .
بدون جمارك.. مقارنة بين الودائع الدولارية لـ كيا سبورتاج وهيونداي توسان
سياراتا كيا سبورتاج وهيونداي توسان من أشهر سيارات الكروس أوفر الرياضية المرشحة للاستيراد من الخارج نظراً لما تتمتع بها من مواصفات رائدة وتقنيات حديثة، بالإضافة لقيمتها الكبيرة مقارنة بالعديد من المنافسين.
5 سيارات مستعملة تحت سعر 100 ألف جنيه في مصر| صور
يبحث العديد من المواطنين عن شراء سيارات اعتماديه مستعملة لقضاء احتجاجاتهم اليومية البسيطة مثل الذهاب للعمل والتسوق وغيرها، ونظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة أتيهت الأنظار صوب السيارات المستعملة.