أخبار السيارات | زيادة جديدة لأسعار بيجو 508 موديل 2023.. مقارنة بين الودائع الدولارية لـ كيا سبورتاج وهيونداي توسان

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية الفرنسية بيجو عن تحديث جديد لأسعار سيارات الشركة في السوق المصري، وشهدت الأسعار الرسمية زيادة لبعض الطرازات الجديدة موديل 2023، ومن أبرزها بيجو 508 الجديدة.

شهدت أسعار السيارة بيجو 2008 موديل 2023 زيادة جديدة لأسعارها الرسمية تراوحت قيمتها بين 15 ألف جنيه و10 آلاف جنيه تقريباً وذلك حسب الفئة، حيث تتوفر في السوق المصري بثلاثة فئات.

للراغبين فى عمل مشاريع خاصة ، تأتى السيارات البيك اب او الربع نقل كما نطلق عليها، فى مقدمة الاحتياجات، والتى يضم سوق السيارات الكثير منها بداخله .

سياراتا كيا سبورتاج وهيونداي توسان من أشهر سيارات الكروس أوفر الرياضية المرشحة للاستيراد من الخارج نظراً لما تتمتع بها من مواصفات رائدة وتقنيات حديثة، بالإضافة لقيمتها الكبيرة مقارنة بالعديد من المنافسين.

يبحث العديد من المواطنين عن شراء سيارات اعتماديه مستعملة لقضاء احتجاجاتهم اليومية البسيطة مثل الذهاب للعمل والتسوق وغيرها، ونظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة أتيهت الأنظار صوب السيارات المستعملة.