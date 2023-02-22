سقوط أخطر عصابة لسرقة السيارات بالقاهرة.. تفاصيل

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالقاهرة واعترفوا بسرقة 15 سيارة وتم إعادة المسروقات، وتمت عملية الضبط تحت إشراف اللواء محمد عبد الله رئيس الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية.

فقد رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تعدد بلاغات سرقات السيارات الربع نقل بدائرتى قسمى شرطة ( الشروق – بدر ) ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فرق البحث أن وراء إرتكاب تلك الوقائع (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية) .



عقب تقنيين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (سيارتين ملكهما وأحدهما مُستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة - فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار - كمية من مخدر الهيروين وزنت 20 جرام) .



بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد إستخدامه فى وقائع السرقة والمواد المخدرة بقصد التعاطى والسيارتان من متحصلات وقائع السرقة قاما بشرائهما بمبلغ مالى وإحدى السيارتان هى المستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة ، كما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات السيارات بإسلوب "كسر الكونتاك وتوصيل الأسلاك" بقصد التصرف فيهم بالبيع لعملائهم "سيئ النية " عقب قيامهما بالتلاعب برقمى الشاسية والموتور وإيهام عملائهم بأن السيارات مجمعة محلياً وبدون أوراق بوحدات المرور ، وكذا مساومة مالكى السيارات على إعادتها مقابل مبالغ مالية وإعترفا بإرتكاب عدد (15) واقعة سرقة بذات الإسلوب ، وأقرا بتصرفهما فى عدد (12) سيارة من المستولى عليها بالبيع بمقابل مبلغ مالى لعملائهم "سيئ النية".



 عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف (3 أشخاص - عملاء سيئ النية) وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بتصرفهم فى السيارات بالبيع بمقابل مبلغ مالى ، وتم بإرشادهم ضبط عدد (12) سيارة ، وكذا العثور على (3) سيارات بنطاق قسمى شرطة (الشروق وحلوان) وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات وإتهموهما بالسرقة .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.