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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق مفاجئ من نجم الزمالك السابق قبل مواجهة الترجي

الزمالك
الزمالك

أكد أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك، ومنتخب مصر السابق، أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، يقدم عمًلا جيدًا مع الفريق، ولكن سيتم تقييمه بشكل كامل بعد نهاية الموسم، لكنه يعمل بشكل جيد ويعرف ماذا يريد من المباريات والبطولات التي يشارك فيها الفريق.

وقال “عبدالملك” في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "نتائج الزمالك في الفترة الماضية غير مُبشرة، وهناك حالة من عدم الاستقرار بشكل واضح، ومازالت هناك أزمة بشأن ملف القيد في لجنة التظلمات التي لم تحسم الملف للاعبي الفريق الأبيض قبل مواجهة الترجي التونسي".

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وأضاف: "كان يجب حسم ملف أزمة قيد الثلاثي بلحاج وناصر منسي ومحمود شبانة لدعم صفوف الزمالك محليًا وقاريًا، لا أعرف لماذا تم تأجيل حسم القضية، وهل لو كانت الأزمة بالنسبة لناد آخر، كان سيتم تأجيل حسمها حتى الآن؟!".

الزمالك

وواصل: "الزمالك أصبح مقلقًا فنيًا، ولكن يجب عدم خسارة المباراة القادمة أمام الترجي".

وحول إقالة "ميدو" من الاسماعيلي علق قائلا: "قرار صحيح، الفريق فنيًا بعيد تمامًا وكان مجرد رد فعل في المباريات، والنادي يصارع على الهروب من الهبوط وهو موضوع صعب، ولم يحدث تطور في مستوى الفريق والدور الثاني بدأ، والمنافسة مع فرق أخرى لديها إمكانيات جيدة مثل البنك الأهلي".

وأضاف: "لاعبو الإسماعيلي في حالة فنية سيئة، والمعاناة مستمرة مع كل المدربين، والأمور صعبة في ظل المنافسة بين الأندية للهروب من الهبوط".

وأكمل: "عبدالباقي جمال مدرب غزل المحلة من أبرز الأسماء في الدوري، وفريق الغزل قدم مستوى طيبًا على مدار الـ90 دقيقة رغم طرد إيهاب سمير في نهاية الشوط الأول، والمحلة كان الأفضل والمرشح للفوز لولا الطرد الذي تعرّض له".

وأتم: "إنبي يعاني من مشاكل منذ ثلاث سنوات، في ظل التفريط المستمرة في اللاعبين، وفريق طلائع الجيش كان يسير بشكل جيد في بداية الموسم وتمت إقالة علاء عبدالعال ثم محمد يوسف، وتعاقدوا مع عماد النحاس، لكن شوقي غريب مستقر تماماً مع المقاولون العرب، وسيراميكا كليوباترا (لوغاريتم) بالنسبة لي هذا الموسم.

الزمالك الترجي أحمد عيد عبدالملك كولر الاسماعيلي

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