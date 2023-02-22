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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لحظة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني في أبو سمبل.. بث مباشر

صدى البلد

تشهد حاليا مدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمشاركة آلاف السائحين والمصريين.

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، المشرف العام على شئون السياحة والآثار بأسوان، مدير عام آثار أسوان والنوبة، في تصريحات خاصة بأن المنطقة بدأت أعمال التجهيز والتحضير لهذا الحدث العالمى المتمثل فى ظاهرة تعامد الشمس المقرر الاحتفال بها مع شروق شمس اليوم الأربعاء الموافق 22 فبراير 2023، وهى الظاهرة الفلكية الفريدة التى جسدها القدماء المصريون قبل آلاف السنين.

وأوضح الدكتور عبد المنعم سعيد، بأن توقيت بدء الظاهرة يبدأ فى تمام الساعة 6:22 دقيقة صباحاً مع شروق شمس يوم 22 فبراير وتستمر لمدة 20 دقيقة فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن أنظار العالم تتجه صوب مدينة أبوسمبل السياحية جنوب مصر، لرصد ظاهرة فلكية فريدة جسدها القدماء المصريون، وهى تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الملك رمسيس الثانى بأبوسمبل فى ظاهرة فريدة تتكرر مرتين فى العام 22 أكتوبر و22 فبراير.

 

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