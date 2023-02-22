برلمانى: مصر تتحول لتكون مركزا اقليميا كبيرا فى صناعات الأدوية واللقاحات

باعتراف وكالة فيتش العالمية..

اعتبر الدكتور طلعت عبد القوى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية التقرير الصادر عن وكالة فيتش العالمية بعنوان "آفاق الصناعات الدوائية في مصر حتى عام 2032" والذي أوضح أن مصر تواصل تعزيز مكانتها كأكبر منتج للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتمضي قدمًا نحو تحقيق أهدافها الطموحة لتوطين صناعة الدواء وتعميق التصنيع المحلى للأدوية بمثابة أكبر ترويج لتعميق وتوطين صناعة الأدوية فى مصر.

وأشاد " عبد القوى " فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد تقرير فيتش على نجاح مصر في تقديم الرعاية الصحية والعلاج لأكثر من 3 ملايين مواطن في عام 2022 بتكلفة إجمالية قدرها 15.5 مليار جنيه مصري وإعلان شركة الأدوية المحلية "أليكس فارما" في يناير 2023 زيادة أرباحها بنسبة 19٪ على أساس سنوي مع وصول إيرادات التشغيل إلى 628.2 مليون جنيه مصري بزيادة 32٪ عن العام السابق، حيث تحتفظ الوكالة بوجهة نظر إيجابية حول نمو سوق الوصفات الطبية في مصر على المدى المتوسط إلى الطويل اضافة الى توقعات وكالة فيتش بارتفاع معدلات الإنفاق على العقاقير الطبية في مصر من 59 مليار جنيه في عام 2022 إلى 66 مليار جنيه خلال عام 2023 ثم إلى 92.7 مليار جنيه مصري في عام 2027، مما يوضح أن السوق ستسجل نموًا خلال فترة الخمس سنوات بنسبة 10.1٪ بالعملة المحلية.

مؤكداً أن هذه المؤشرات الايجابية عن صناعة الأدوية فى مصر يؤكد أن الدولة تسير فى الطريق الصحيح نحو تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحويل مصر لمركز اقليمى كبير فى صناعات الأدوية واللقاحات.

واعتبر الدكتور طلعت عبد القوى تأكيد فيتش في تقريرها أنه على المدى الطويل، ستؤدي الاستثمارات الخاصة إلى زيادة معدلات الإنفاق الصحي في مصر وتحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في المستشفيات وأن سوق الأدوية في مصر اصبح من بين أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتبلغ قيمته 69.2 مليار جنيه مصري (3.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2022 بمثابة نجاح كبير لصناعة الأدوية فى مصر معرباً عن ثقته فى قدرة مصر على مضاعفة صادراتها من الأدوية لمختلف اسواق العالم بصفة عامة والاسواق العربية والافريقية بصفة خاصة.

وكان التقرير قد أكد أن قطاع الأدوية الموصوفة طبيًا سوف يشكّل 86.9٪ من إجمالي الإنفاق على الأدوية في الدولة بحلول عام 2032، وذلك ارتفاعًا من 85.3٪ في نهاية عام 2022، كما من المتوقع أن تُشكّل مبيعات الأدوية الموصوفة طبيًا 88.4٪ من مبيعات الأدوية عند 144 مليار جنيه مصري وارتفاع قيمة سوق الأدوية المصري الحاصل على براءة اختراع من 32.6 مليار جنيه مصري في عام 2022 إلى 35.8 مليار جنيه مصري في عام 2023 وإلى 46.5 مليار جنيه مصري في عام 2027، مما يُبشّر بنمو السوق وفق معدل نمو سنوي مركب لمدة خمس سنوات يبلغ 8٪ بالعملة المحلية.