مفاجأة بشأن عودة رمضان صبحي للنادي الأهلي وتصريحات صادمة من نجوم الكرة

شهدت الفترة الماضية تردد بعض الأنباء بشأن رغبة رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز للعودة مجددا لصفوف النادي الأهلي .

وعلى الرغم من تصريحات مسئولو النادي الأهلي السابقة والتي تؤكد على صعوبة عودة رمضان صبحي للنادي الأهلي مجددا وفقاً لقيم ومبادئ الراسخة.

وأكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق أن رمضان صبحي يقدم موسم جيد مع بيراميدز أفضل من أي مستوى قدمه خلال وجوده في الأهلي.

وعبر محمد عبد الجليل عن تمنايته بعودة رمضان صبحي للنادي الأهلي مشيرا إلي استمرار ظهور رمضان صبحي عن اللعب أساسيا مع المنتخب أو بشكل أكبر على الساحة.

وقال محمد عبد الجليل في تصريحات تلفزيونية :"من الصعب أن يفكر الأهلي في عودة رمضان صبحي مجددًا، والنادي يسير على نفس مبادئه منذ سنوات، وهناك لاعبين ندموا وحاولوا العودة ولكن مسئولو النادي رفضوا ومنهم عصام الحضري

وتحدث أيضا أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق عن رحيل رمضان صبحي عن صفوف النادي الأهلي .

وأشاد أحمد عيد عبد الملك برمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز قائلا:" رمضان صبحي يقدم مستوي جيد في الموسم الحالي ويعتبر من أفض اللاعبين في الدوري المصري.

وتابع:" أكبر غلطة عملها رمضان هو رحيله عن النادي الأهلي والإنتقال لصفوف بيراميدز .

وانتقل رمضان صبحي من صفوف هدرسفيلد إلي الأهلي على سبيل الإعارة في موسم ٢٠١٨-٢٠١٩ قبل أن يستقر به الحال مع نادي بيراميدز