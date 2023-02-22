هنعيش من حصالة عمار| القصة الكاملة لهروب طفلين من منزلهما وترك رسالة حزينة لأسرتهم

عبد الله وعمار طفلان من أبناء قرية العجايزة مركز قويسنا في محافظة المنوفية قلبا السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية عقب اختفائهما من المنزل وترك أحدهم رسالة لوالدته كتب فيها " ما تقلقيش علينا انا وعمار طفشنا ومتدوروش علينا علشان احنا مش في البلد ومتقلقوش احنا واخدين حصالة عمار نصرف منها على ما نشتغل وعرفي ام عمار ".

رسالة طفلين المنوفية

رسالة مؤثرة من الطفلين

عمار وعبد الله أولاد عم جمعتهم الصداقة رغم اختلاف أعمارهم طالب في الصف الرابع وآخر في الصف السادس الابتدائي وقرر الهروب معا من المنزل.

وقال أحد أهالي القرية رفض ذكر اسمه، أنهم فوجئوا باختفاء الطفلين معا تاركين رسالة لأهلهم في ظروف غامضة وسادت حالة من القلق بين أبناء القرية الذين قاموا بتقسيم أنفسهم إلى مجموعات من أجل البحث عنهم.

محل بلاي ستيشن

وأضاف أن مجموعة من الأهالي خرجوا إلى قويسنا حيث تم العثور علي الطفلين داخل " سايبر " محل لعب "بلاي ستيشن" وكانوا بداخله يلعبون وبحوزتهم 800 جنيه وياكلون ويمرحون.

وتابع أنه الاطفال اولاد عم وهم الأولاد الوحيدين لآبائهم والاباء كانت في حالة انهيار تام وتم العثور علي الطفلين في الساعات الأولي من صباح اليوم وإعادتهم لأهلهم.

وأشار إلي أنه لم يتم تحرير محضر باختفاء الطفلين في قسم الشرطة حيث لم يمر عليهم 48 ساعة من الاختفاء وتحرك أهل القرية سريعا بحثا عن الأطفال.

أول تعليق لأسرة طفلين المنوفية

فيما حاولنا التواصل مع أسرة الطفلين إلا أنهم رفضوا الحديث قائلين: "الحمد لله إننا لقينهم.. إحنا كنا في رعب ومش عاوزين نتكلم فى حاجة.. وكفاية فضايح".

وكان اختفاء الطفلين عبد الله وعمار قد أثارا حالة من التعاطف علي مواقع التواصل الاجتماعي وانهالت الدعوات لاسرتهم بالعثور عليهم.