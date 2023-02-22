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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يشهد انطلاق برنامج محو الأمية للعاملين ذوي الاحتياجات الخاصة

شهد اللواء عصام سعد
شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط انطلاق برنامج تدريب شباب

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط انطلاق برنامج تدريب شباب كلية التربية بجامعة أسيوط لمحو أمية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو المواطنين بالقرى والمراكز.

 وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام محافظة أسيوط والذي تم تنظيمه على مدار يومين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يولي اهتماماً خاصاً بهذا القطاع الهام وتحقيقاً لرؤية واستراتيجية مصر2030.

 

وأكد على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام محو أمية وتعليم الكبار أو أي مبادرات وبرامج تنموية تقدم خدمات للمجتمع والمواطنين في القرى والنجوع .

 جاء ذلك بحضور عبير عبدالغني مدير وحدة ذوي الاعاقة بديوان عام محافظة أسيوط.
 

بدأ اللقاء بترديد السلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها كلمات الحضور ثم انطلاق المحاضرات والتدريب حيث شمل محاور محو الأمية وتنمية المهارات اللازمة للعمل الميداني.

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وأوضح محافظ أسيوط أن التدريب نظمته وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة للشباب من طلاب كلية التربية لتأهيلهم على كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والتعريف بالمنهج الذي يتم تدريسه فضلاً عن خطة العمل وخطة التوزيع سواء الأميين "الدارس" أو الطلاب "المدرسين" حيث سيتم توفير المكان والدارسين والأدوات وشهادات التخرج بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار والجهات والمؤسسات المعنية المختلفة.

ولفت إلى امكانية تسجيل مزيد من المتدربين أو الدارسين من ذوي الاحتياجات الخاصة بمقر وحدة ذوي الاعاقة بالدور الأرضي في ديوان عام المحافظة لخلق سبل من الشباب قادر على تحقيق خطط التنمية المنشودة واستكمال مسيرة البناء مشيراً إلى المرور والمتابعة الدورية لهذه الفصول الدراسية بالمراكز والأحياء حتى الانتهاء من تنفيذ البرنامج بمختلف الاعاقات طبقاً للجدول الزمني المحدد ووفقاً للامكانات المتاحة.

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