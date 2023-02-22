محمد الباز: كتاب «مفاهيم سياسية» مشروع مهم يجب إتاحته في الجامعات والمدارس

أكد الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة “الدستور”، أن كتاب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين “مفاهيم سياسية: رؤية شبابية ”محاولة فهم"، هو مشروع مهم نحن في احتياج شديد له، مشيرا إلى أنه محاولة للاقتراب ولها أهميتها كونها تفتح الباب أمام الكتابة والمناقشة، خاصة أن المفاهيم تتطور وتختلف كونها نتاج تفاعل مجتمعي.

وقال الباز، خلال جلسة نقاشية حول كتاب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "مفاهيم سياسية: رؤية شبابية "محاولة فهم": “إننا حالياً معنيون بالسردية المصرية الوطنية، لأنه خلال العقود الماضية سقطت النخبة السياسية والفكرية في خطأ كبير، حيث تركوا الساحة لسردية أخرى تسجل ما يحدث في مصر دون أن تكون هناك وجهة نظر مقابلة”، لافتا إلى أن نزوح الشباب لهذه الجماعات في السبعينات كان بسبب سرديتهم القائمة على المظلومية التي جذبت قطاعا كبيرا من الشباب.

وأضاف الباز، أن جزءا مهما جداً من بناء السردية المصرية هو المفاهيم، موضحا أن الكتاب لم يستسلم للدراسات الأكاديمية فقط، وإنما هناك دمج بينها وبين التجربة العملية الميدانية، وهو ما أضفى الحيوية على الكتاب.

وذكر أن المهمة الأساسية بعد تحديد المفاهيم، هى إزالة اللبس عن مفاهيم كثيرة جدا، لأن هناك البعض منها راسخ، مشيراً إلى ضرورة تسويق الكتاب وطباعة الكثير من النسخ منه وأن يكون متاحاً في كل مراكز الشباب والمدارس والجامعات للوصول إلى النشء والشباب، خصوصاً أن أصحاب الاتجاهات الأخرى يقومون بذلك الأمر للوصول إلى الشباب.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول كتاب "مفاهيم سياسية: رؤية شبابية "محاولة فهم"، والذي أطلقته التنسيقية إيمانا منها بأن المعرفة والوعي وتبادل وجهات النظر أسس يمكن الانطلاق منها نحو التنمية السياسية، وفي إطار الدور التوعوي والثقافي الذي تقوم به.

أدار الحوار خلال الجلسة النقاشية آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحضر الجلسة النقاشية، كل من الدكتور محمد اللافي علام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "معد الكتاب"، والنائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "المشرفة على الكتاب"، والنائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "فريق العمل"، والدكتور صفي الدين خربوش، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة "مقدم الكتاب".

كما حضر كل من الدكتور رشاد أحمد عبد اللطيف، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب الأسبق، والإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة “الدستور”، والدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، والكاتبة الصحفية الدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو الهيئة الوطنية للصحافة وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والدكتورة شيماء عبد الإله، أمين سر المنتديات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، والنائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وإيمان ممتاز ومنى أحمد، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.