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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فرصة جديدة للحصول على منح للدراسة في روسيا .. اعرف التفاصيل

المنح والبعثات
المنح والبعثات

أعلن الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن منحًا للحصول على الماجستير والدكتوراه موضحة تفاصيل وشروط التقديم .

وأشارت إلى أن شروط التقديم للمنحة :
- أن يكون المرشح مصري الجنسية
- أن يعمل بإحدى الجهات المدرجة فى خطة البعثات
- ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عام .
- الأ يزيد السن عن 30 عام بالنسبة للماجستير ، ولا يزيد عن 33 عام للدكتوراة عند تاريخ بدء الإعلان .
 

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بينما أوضحت المستندات المطلوبة للتقدم للمنحة :

  • استمارة بيانات باللغة العربية معتمدة من جهة العمل-
  • خطاب من جهة العمل موجه للبعثات بالموافقة على ترشيح الدارس على المنحة مع الإفادة بعدم ترشيحه على أى من المنح أو البعثات الأخرى.
  • أصل وصورة من شهادة اجتياز المرشح ل 62 درجة تويفل دولى IBT أو 6 درجات فى اختبار IELTS ما لم يطلب الجانب المانح درجة أعلى.
  • نسخة من شهادة البكالوريوس – تقدير سنوات الدراسة ( بالنسبة للماجستير)
  • نسخة من شهادة البكالوريوس – تقدير سنوات الدراسة – شهادة الماجستير ( باللغة الإنجليزية ومعتمدة) للدكتوراه.
  • خطاب قبول من احد الجامعات التعليمية بروسيا.
  • نسخة من استمارة التقدم للمنح مستوفاة ومعتمدة من جهة العمل يقوم بنسخها من الموقع الإلكترونى الخاص بدولة روسيا بعد التقدم على الرابط التالى
     

وأكد أنه مع استيفاء كافة المستندات المطلوبة للجانب الروسى، حيث يتم تسليم المستندات المطلوبة للبعثات فى العنوان التالى: 7 ش إبراهيم أبو النجا- حى السفارات- مدينة نصر- الدور الرابع.ولا يلتفت إلى المستندات التى تقدم عن طريق الإيميل، آخر موعد لتقديم أوراق الترشيح مستوفاة يوم  الإثنين الموافق 20/2/2023 ، وتتحمل البعثات فيما لا تتحمله جهه أخرى باستكمال قيمة المنحه المقدمه من الجانب الروسى طبقاً للبرنامج التنفيذى للدارسين الذين تم اختيارهم من خلال الإدارة المركزية للبعثات ومن تقدم عن غير طريق الاداره لايجوز تمويله من البعثات.

التعليم العالي وزارة التعليم العالى البحث العلمي الماجستير والدكتوراه التعليم العالي والبحث العلمي

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