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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حازم إمام: الاحتراف مش ركوب طيارة وسفر والعقلية هي الأهم

الكابتن حازم إمام
الكابتن حازم إمام

قال الكابتن حازم إمام، خلال حضوره مؤتمر افتتاح سبورتس إكسبو 2023، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور رئيس مجلس الوزراء، إن افتتاح مؤتمر إكسبو 2023 معناه أن الدولة المصرية مهتمة بالرياضة وتعلم أنها شيء مهم، حيث أنها من الممكن أن تأتي بأموال وتعطي فرص عمل لكثير من الأشخاص.

وأضاف أنه فخور بتواجده لهذا الحدث لأول مرة فى مصر، معقبا: “أحي المسئولين فى هذا الأمر..  من الأشياء المهمة هي كرة القدم والرياضة والاحتراف بشكل عام، والاحتراف مش اركب الطيارة واسافر بس النظرية هي العقلية اللي بتفرق وعقلية الإنسان المحترف”.

وتابع: “الإحتراف هي التمرين كويس الناس بتشوف الصورة النهائية.. ولكن مش عارفين اللاعبين وصلوا كدا ازاى.. ماشاء الله صلاح هو الأكثر هداف على مستوي إفريقيا بسبب عقليته.. حيث لو كان فكر بمجرد فكرة الإحترام كان هيبقي نها الفكرة أما وصل ليفربول”.

وأشار إلى أننا لدينا مواهب فى كل المجالات، ولكن الاستمرارية مهمة، لافتا: “ لدينا لاعبين كثيرون جيدين.. والمهم تشتغل ازاى وتتقي ربنا فى شغلك لان الاحتراف انك بتحرم نفسك من أجل هدفك”.

الكابتن حازم إمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الدولة المصرية مؤتمر إكسبو 2023 رئيس مجلس الوزراء صلاح

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