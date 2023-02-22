عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 21 محضرًا لمخابز مخالفة خلال حملة تموينية في كفر الشيخ

مخابز بلدية
مخابز بلدية

 

قاد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ،  اليوم، الأربعاء، حملة تفتيشية علي المخابز البلدية بنطاق مركز بيلا، يرافقه أيمن غالي، نائب رئيس المدينة لشئون القري، ورؤساء القرى، ورضا بدوي، بإدارة تموين بيلا، ورؤساء المكاتب التموينية بالقرى.

غداً.. منافسة قوية بين كفر الشيخ وجمهورية شبين في الممتاز ب

إغلاق 20 منشأة طبية مخالفة في كفر الشيخ

تأتي الحملة بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بشن حملات تموينية لضبط ومراقبة انتظام عمل المخابز، للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للأوزان وتحقيق أقصى درجات الرقابة والتفتيش لردع المخالفين والحفاظ على الدعم.

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 21 محضرًا تموينيًا متنوعًا عبارة عن محضر ضبط مخبز لتجميعه 18 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كيلو جرام، و17 محضراً للتلاعب بوزن الرغيف وإنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومحضرين لعدم النظافة، وعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخابز المخالفة.

محافظ كفر الشيخ حملات تموينيه كفر الشيخ الوزن التموين مخالفة محافظة كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد غير متوقع من الكاف.. ومفاجأة جديدة حول مباراة الأهلي والهلال |فيديو

شوبير يوجه صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

بفرمان من كولر.. نجم الأهلي خارج مباريات الفريق حتى نهاية الموسم

هيدفع غرامة الزمالك.. نادي إماراتي يتوصل لاتفاق مع الأهلي لضم كهربا

بعد تدخل الحكومة.. 65 جنيها سعر الدواجن البيضاء اليوم

الكيلو يبدأ من 65 جنيهًا|تعرف على أسعار الدواجن اليوم بعد قرار التموين

طفل يهرب من منزله ويترك رسالة حزينة لوالدته تقلب السوشيال ميديا

عيار 21 الآن يتراجع مجددًا.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

موضوعات متعلقة

مصرع طفلين سقطا داخل بيارة صرف صحي في كفر الشيخ

غداً.. منافسة قوية بين كفر الشيخ وجمهورية شبين في الممتاز ب

إغلاق 20 منشأة طبية مخالفة في كفر الشيخ

«وعظ كفر الشيخ» تشارك في ندوة توعوية بكلية التمريض.. صور

«تعليم كفر الشيخ» تكرم معلمة متميزة وعدداً من المحالين للمعاش

كفر الشيخ يفوز على الفيوم ضمن دوري منتخبات كرة السلة للصم.. صور

إزالة فورية لحالة تعدٍ على مساحة 200 متر في كفر الشيخ.. صور

توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي كفر الشيخ وإيريس الهولندية للعلوم التطبيقية.. صور

ترشيحاتنا

المناطق الحرة والاستثمار الهندية يطلقان مبادرة لتعزيز التعاون في مجال الطاقة الشمسية

"صدق حلمك".. النني يوجه رسالة مهمة للشباب خلال فعاليات إكسبو 2023

معلومات صادمة عن مرض ابنة عمرو دياب

شقتي اتحرقت في بداية الاحتراف.. كوكا يتحدث عن رحلة احترافه

حازم إمام: الاحتراف مش ركوب طيارة وسفر والعقلية هي الأهم

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة الزراعة بمنح الحماية لبعض الأصناف النباتية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف جديد مذهل باللب الداخلي للأرض.. تفاصيل

زي البلدي وبنص السعر| أنواع الدجاج المستورد وأسعاره وأماكن بيعه في المحافظات

كارثة للرجال.. تحذير من ارتداء البنطلون الضيق

ابنتي وروحي.. مفأجاة سارة بشأن الرضيعة عفراء المولودة تحت أتقاض زلزال سوريا

فيديو

ماذا سيحدث اليوم؟ العالم الهولندي يحذر من زلزل 22 فبراير| فيديوجراف

نبوءة جديدة عن الزلزال الكبير.. توقعات العالم الهولندي المثير للجدل؟

موعد انخفاض أسعار الأرز | تفاصيل

ليلة حمراء تقود زوبة إلى نهاية مفزعة.. تفاصيل.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ