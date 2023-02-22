تحرير 21 محضرًا لمخابز مخالفة خلال حملة تموينية في كفر الشيخ

قاد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، حملة تفتيشية علي المخابز البلدية بنطاق مركز بيلا، يرافقه أيمن غالي، نائب رئيس المدينة لشئون القري، ورؤساء القرى، ورضا بدوي، بإدارة تموين بيلا، ورؤساء المكاتب التموينية بالقرى.

تأتي الحملة بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بشن حملات تموينية لضبط ومراقبة انتظام عمل المخابز، للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للأوزان وتحقيق أقصى درجات الرقابة والتفتيش لردع المخالفين والحفاظ على الدعم.

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 21 محضرًا تموينيًا متنوعًا عبارة عن محضر ضبط مخبز لتجميعه 18 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كيلو جرام، و17 محضراً للتلاعب بوزن الرغيف وإنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومحضرين لعدم النظافة، وعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخابز المخالفة.