عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة: مفاوضة جماعية ناجحة تُحقق مطالب 428 عاملاً بشركة قطاع خاص بالسويس

صدى البلد

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس، بشأن مفاوضة جماعية ناجحة مع إدارة  شركة "إفكو مصر"، إحدى شركات القطاع الخاص، وذلك بحضور ممثلي العمال من اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، تحققت من خلالها مطالب 428 عاملاً بالشركة فى صرف علاوة غلاء معيشة لجميع العاملين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتواصل مع مواقع العمل والإنتاج، والسعي المستمر نحو تعزيز علاقات العمل لتحقيق مطالب طرفي العملية الإنتاجية.

وأوضح حاتم جاد الرب، مدير مديرية القوى العاملة بالسويس، فى تقريره، أنه ورد كتاب من اللجنة النقابية للعاملين بشركة “إفكو مصر” قطاع خاص إلى المديرية، للتدخل لدى إدارة الشركة لمطالبتهم بصرف علاوة غلاء معيشة للعاملين بها وعددهم 428 عاملا.

وقال إنه تم تشكيل فريق عمل من إدارة المفاوضة الجماعية بالمديرية، والتوجه إلى مقر الشركة ومقابلة العضو المنتدب ومدير الموارد البشرية.

وأضاف مدير المديرية أنه تم الاجتماع مع جميع الأطراف المعنية من ممثلي الإدارة والعمال، ونجحت المفاوضة في تنفيذ مطالب العمال المشروعة.

القوى العاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد غير متوقع من الكاف.. ومفاجأة جديدة حول مباراة الأهلي والهلال |فيديو

هنعيش من حصالة عمار| القصة الكاملة لهروب طفلين من منزلهما وترك رسالة حزينة لأسرتهم

بعد تدخل الحكومة.. 65 جنيها سعر الدواجن البيضاء اليوم

شوبير يوجه صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

بفرمان من كولر.. نجم الأهلي خارج مباريات الفريق حتى نهاية الموسم

هيدفع غرامة الزمالك.. نادي إماراتي يتوصل لاتفاق مع الأهلي لضم كهربا

الكيلو يبدأ من 65 جنيهًا|تعرف على أسعار الدواجن اليوم بعد قرار التموين

عيار 21 الآن يتراجع مجددًا.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: القرية الأوليمبية لقناة السويس تجسد اهتمام الدولة بتأسيس بنية تحتية رياضية

صراخ الأرض والبرق الزلزالي..حقيقة مشاهد أثارت الرعب خلال كوارث تركيا وسوريا

أول رد فعل من خالد الغندور عقب قرار لجنة التظلمات بشأن صفقات الزمالك

شرط وحيد من لجنة التظلمات لاعتماد قيد لاعبي الزمالك الجدد

خطوة روسية تهدد بانهيار الأمن النووي.. ماذا يعني تعليق موسكو معاهدة نيو ستارت؟

انضباط سوق صرف الدولار ساهم في هدوء حركة الذهب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. شاهد| بيع كميات من الذهب على عربة زراعية بدولة عربية

معلومات صادمة عن مرض ابنة عمرو دياب

اكتشاف جديد مذهل باللب الداخلي للأرض.. تفاصيل

زي البلدي وبنص السعر| أنواع الدجاج المستورد وأسعاره وأماكن بيعه في المحافظات

فيديو

توقيت مميز للشراء .. انخفاضات في أسعار الذهب واستقرار الدولار

تامر حسني يكشف عن بطلة فيلم تاج بعد اعتذار مي عمر وهنا الزاهد

ماذا سيحدث اليوم؟ العالم الهولندي يحذر من زلزل 22 فبراير| فيديوجراف

نبوءة جديدة عن الزلزال الكبير.. توقعات العالم الهولندي المثير للجدل؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ