القوى العاملة: مفاوضة جماعية ناجحة تُحقق مطالب 428 عاملاً بشركة قطاع خاص بالسويس

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس، بشأن مفاوضة جماعية ناجحة مع إدارة شركة "إفكو مصر"، إحدى شركات القطاع الخاص، وذلك بحضور ممثلي العمال من اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، تحققت من خلالها مطالب 428 عاملاً بالشركة فى صرف علاوة غلاء معيشة لجميع العاملين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتواصل مع مواقع العمل والإنتاج، والسعي المستمر نحو تعزيز علاقات العمل لتحقيق مطالب طرفي العملية الإنتاجية.

وأوضح حاتم جاد الرب، مدير مديرية القوى العاملة بالسويس، فى تقريره، أنه ورد كتاب من اللجنة النقابية للعاملين بشركة “إفكو مصر” قطاع خاص إلى المديرية، للتدخل لدى إدارة الشركة لمطالبتهم بصرف علاوة غلاء معيشة للعاملين بها وعددهم 428 عاملا.

وقال إنه تم تشكيل فريق عمل من إدارة المفاوضة الجماعية بالمديرية، والتوجه إلى مقر الشركة ومقابلة العضو المنتدب ومدير الموارد البشرية.

وأضاف مدير المديرية أنه تم الاجتماع مع جميع الأطراف المعنية من ممثلي الإدارة والعمال، ونجحت المفاوضة في تنفيذ مطالب العمال المشروعة.