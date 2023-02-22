عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماذا يحدث في نابلس؟.. مقتل 3 فلسطينيين وإصابة أكثر من 250 شخصا

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن مقتل ثلاث فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة نابلس.

 

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية، أن تم استشهاد عدنان بعارة البالغ من العمر 72 عاما والشاب محمد عنبوسي برصاص الاحتلال في نابلس.

 

ومن جانبه، قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 45 جريحا فلسطينيا بالرصاص الحي في نابلس منهم 7 في حال الخطر، مضيفا: "تعاملنا مع 45 إصابة بالرصاص في نابلس 7 منها خطيرة و250 إصابة بحالة اختناق".

 

كما أعلن مدير الإسعاف في نابلس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع الأطقم الطبية من الوصول إلى منزل تحاصره في البلدة القديمة بنابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن فصائل العمل الوطني تدعو المواطنين إلى النزول للشوارع والتصدي لقوات الاحتلال في نابلس.

الجرائم مستمرة.. استشهاد فلسطينيين بإطلاق نار من قوات الاحتلال في نابلس| فيديو

دهس بالعربات وإلقاء قنابل الغاز.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة نابلس| فيديو

وكانت قد أعلنت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت صباح اليوم، الأربعاء، مدينة نابلس، حيث وقعت اشتباكات بين الأهالي وقوات الاحتلال.

وخلال الاقتحام، حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أحد المنازل في مدينة نابلس وسط إطلاق كثيف لإطلاق قنابل الغاز.

ويظهر في أحد الفيديوهات محاولة إحدى عربات جيش الاحتلال الإسرائيلي دهس أحد الأهالي الفلسطينيين الذين اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية فور اقتحامها المدينة.

نابلس مقتل ثلاث فلسطينيين الاحتلال الاسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي وزارة الصحة الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد غير متوقع من الكاف.. ومفاجأة جديدة حول مباراة الأهلي والهلال |فيديو

هنعيش من حصالة عمار| القصة الكاملة لهروب طفلين من منزلهما وترك رسالة حزينة لأسرتهم

بعد تدخل الحكومة.. 65 جنيها سعر الدواجن البيضاء اليوم

شوبير يوجه صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

بفرمان من كولر.. نجم الأهلي خارج مباريات الفريق حتى نهاية الموسم

هيدفع غرامة الزمالك.. نادي إماراتي يتوصل لاتفاق مع الأهلي لضم كهربا

الكيلو يبدأ من 65 جنيهًا|تعرف على أسعار الدواجن اليوم بعد قرار التموين

عيار 21 الآن يتراجع مجددًا.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

موضوعات متعلقة

الجرائم مستمرة.. استشهاد فلسطينيين بإطلاق نار من قوات الاحتلال في نابلس| فيديو

دهس بالعربات وإلقاء قنابل الغاز.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة نابلس| فيديو

لليوم التاسع على التوالي.. الأسرى الفلسطينيين يواصلون العصيان بسجون الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال الإسرائيلي يمنع نائبة في البرلمان الأوروبي من دخول الأراضي الفلسطينية

تحرك أفريقي ضد إسرائيل| تعليق منحها صفة مراقب.. وحيلة الاحتلال لفرض نفوذه

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: القرية الأوليمبية لقناة السويس تجسد اهتمام الدولة بتأسيس بنية تحتية رياضية

صراخ الأرض والبرق الزلزالي..حقيقة مشاهد أثارت الرعب خلال كوارث تركيا وسوريا

أول رد فعل من خالد الغندور عقب قرار لجنة التظلمات بشأن صفقات الزمالك

شرط وحيد من لجنة التظلمات لاعتماد قيد لاعبي الزمالك الجدد

خطوة روسية تهدد بانهيار الأمن النووي.. ماذا يعني تعليق موسكو معاهدة نيو ستارت؟

انضباط سوق صرف الدولار ساهم في هدوء حركة الذهب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. شاهد| بيع كميات من الذهب على عربة زراعية بدولة عربية

معلومات صادمة عن مرض ابنة عمرو دياب

اكتشاف جديد مذهل باللب الداخلي للأرض.. تفاصيل

زي البلدي وبنص السعر| أنواع الدجاج المستورد وأسعاره وأماكن بيعه في المحافظات

فيديو

توقيت مميز للشراء .. انخفاضات في أسعار الذهب واستقرار الدولار

تامر حسني يكشف عن بطلة فيلم تاج بعد اعتذار مي عمر وهنا الزاهد

ماذا سيحدث اليوم؟ العالم الهولندي يحذر من زلزل 22 فبراير| فيديوجراف

نبوءة جديدة عن الزلزال الكبير.. توقعات العالم الهولندي المثير للجدل؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ