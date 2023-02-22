ماذا يحدث في نابلس؟.. مقتل 3 فلسطينيين وإصابة أكثر من 250 شخصا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن مقتل ثلاث فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة نابلس.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية، أن تم استشهاد عدنان بعارة البالغ من العمر 72 عاما والشاب محمد عنبوسي برصاص الاحتلال في نابلس.

ومن جانبه، قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 45 جريحا فلسطينيا بالرصاص الحي في نابلس منهم 7 في حال الخطر، مضيفا: "تعاملنا مع 45 إصابة بالرصاص في نابلس 7 منها خطيرة و250 إصابة بحالة اختناق".

كما أعلن مدير الإسعاف في نابلس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع الأطقم الطبية من الوصول إلى منزل تحاصره في البلدة القديمة بنابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن فصائل العمل الوطني تدعو المواطنين إلى النزول للشوارع والتصدي لقوات الاحتلال في نابلس.

وكانت قد أعلنت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت صباح اليوم، الأربعاء، مدينة نابلس، حيث وقعت اشتباكات بين الأهالي وقوات الاحتلال.

وخلال الاقتحام، حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أحد المنازل في مدينة نابلس وسط إطلاق كثيف لإطلاق قنابل الغاز.

ويظهر في أحد الفيديوهات محاولة إحدى عربات جيش الاحتلال الإسرائيلي دهس أحد الأهالي الفلسطينيين الذين اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية فور اقتحامها المدينة.