مصادرة خامات دهانات مجهولة المصدر داخل أحد المخازن بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من إلتزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين .

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت حملة من إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة وبمشاركة مفتشي الإدارة للمرور على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة ، وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها على مخزن بويات غير مرخص كائن بقرية السكاكرة من ضبط ( 106 ) كرتونة تنر مجهول المصدر ، بداخل كل كرتونة عدد ( 2 ) زجاجة ، سعة الزجاجة الواحدة كمية (5.6 ) لتر ، بإجمالي كمية مقدارها ( 1187.2 ) لتر ، وضبط عدد ( 40 ) جركن سبرتو أحمر لا يحمل أي بيانات ، بداخل كل جركن كمية مقدارها ( 20 ) لتر ، باجمالي كمية مقدارها ( 800 ) لتر ، وضبط عدد ( 125 ) بستلة دهان بلاستيك مجهول المصدر ، بداخل كل بستلة كمية ( 9 ) كيلوجرام ، باجمالي كمية مقدارها ( 1125 ) كيلو جرام ، وضبط عدد ( 90 ) بستلة عازل للرطوبة مجهول المصدر ، بداخل كل بستلة كمية مقدارها ( 7.5 ) كيلوجرام كيلوجرام ، باجمالي كمية مقدارها ( 675 ) كيلوجرام ، وضبط عدد ( 70 ) بستلة غراء مجهول المصدر ، بداخل كل بستلة كمية مقدارها ( 9 ) كيلوجرام كيلوجرام ، باجمالي كمية مقدارها ( 630 ) كيلوجرام ، وتم تحرير المحضر رقم 1517 لسنة 2023 جنح ههيا ، وتم التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر.