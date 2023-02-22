عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أوبو تطلق رسميا هاتف Oppo Reno8 T 5G في دول الخليج.. اعرف مواصفاته

Oppo Reno8 T 5G
Oppo Reno8 T 5G

أعلنت شركة  أوبو  OPPO الصينية ، أن هاتفها الذكي الجديد OPPO Reno8 T 5G أحدث مولود في سلسلة Reno8 الشهيرة سيكون متوفر في سوق منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، التي تتكون من 6 دول هم   البحرين، والكويت، وسلطنة عمان، و قطر، و المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

وفقا لموقع prnewswire تزامنا مع التوسع في أسواق هاتف أوبو  الجديد، قررت العلامة التجارية طرح سماعات أذن لاسلكية إير بودز، OPPO Enco Air3 ، كجزء من مجموعة جيل الإنترنت الجديد أو ما يعرف بمصطلح "إنترنت الأشياء" IoT والمقصود هو إضافة أجهزة تعمل بترابط عبر شبكة الإنترنت وتشمل أدوات الذكاء الاصطناعي وسماعات الأذن والمستشعرات المختلفة لتكون بمثابة وحدة واحدة.

يأتي هاتف أوبو الجديد الداعم لشبكات الجيل الخامس بميزات كثيرة بمنها الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجابيكسل والتصميم الذي ينتمي لفئة الهواتف الممتازة البريميوم كما أنه داعم للشحن السريع بقوة 67 وات ويصل إلى 100% خلال 44 دقيقة فقط. في السطور التالية ترصد "صدى البلد" المواصفات الكاملة لهاتف أوبو الجديد.

Oppo Reno8 T 5G

مواصفات Oppo Reno8 T 5G

يأتي الجهاز ثنائي الشريحة مع شاشة عرض قطرها 6.7 بوصة نوعها AMOLED، تدعم تقديم مليار لون وبمعدل تحديث سريع يبلغ 120 هرتز، مع درجة سطوع قياسية 500 شمعة يمكن أن تصل إلى 950 شمعة لكل متر مربع كحد أقصى، تقدم الشاشة دقة وضوح 1080x2412 بيكسل مع كثافة 394 بيكسل لكل بوصة، مع نسبة شاشة إلى هيكل 89.6% وزجاج حماية من Asahi Glass AGC DT-Star2.

فئة 5 آلاف جنيه.. أفضل هاتف من أوبو يمكنك شراؤه في السوق المصري

هاتفان جديدان قابلان للطي.. مفاجأة لعشاق أوبو OPPO

يتم تشغيل الجهاز الجديد من أوبو من خلال وحدة معالجة مركزية من كوالكوم شريحة SM6375 Snapdragon 695 5G بدقة تصنيع 6 نانو ثماني النواة بتردد ميقاتي أقصى 2.2 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات Adreno 619 مقترنة مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام وسعة تخزين أساسية 128 أو 256 جيجابايت روم، يمكن زيادتها من خلال بطاقة  microSDXC.

يحزم الجهاز بطارية مدمجة من ليثيوم بوليمر سعتها 4800 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات وتصل من 0 إلى 100% خلال 44 دقيقة فقط، مع نظام تشغيل  أندرويد  13 وواجهة مستخدم ColorOS 13، ووزن إجمالي 171 جم، مع أبعاد طول 162.3 مم وعرض 74.3 مم وسمك 7.7 مم.

يأتي هاتف أوبو مع إعداد كاميرات ثلاثية في الخلفية، مع الرئيسية بدقة 108 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة والثانية بدقة 2 ميجابيكسل بمستشعر ميكروسكوب والثالثة مستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل، والكاميرا السيلفي بدقة 32 ميجابيكسل مع تقنية التصوير البانورامي و HDR.

أوبو OPPO Oppo Reno8 T 5G دول الخليج الخليج دول مجلس التعاون الخليجي Enco Air3 إنترنت الأشياء هاتف البحرين المملكة العربية السعودية الامارات قطر عمان الكويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الخطيب بشأن ثلاثي الأهلي

الهزيمة أنهت كل شيء|صلاح خارج ليفربول.. وهذا النادي في انتظاره برقم خيالي

انخفاض اسعار الذهب.. وعيار 21 يهبط مقابل الدولار

عشيقي هددني بالفضيحة.. ماذا حدث بسيدة شقة6 بين السرايات وصديقاتها| القصة الكاملة

شوبير يوجه صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

الحكومة تزف بشرى.. مبلغ استثماري لكل أم تنجب طفلين فقط

هيدفع غرامة الزمالك.. نادي إماراتي يتوصل لاتفاق مع الأهلي لضم كهربا

حب حياتي.. ماريتا عاصي الحلاني تعلن خطوبتها| معلومات عن عريسها اللبناني

موضوعات متعلقة

شحن سريع بقوة 44 وات.. اعرف سعر جوال فيفو Y35 في السعودية

سعر جوال فيفو Y16 في السعودية

الذكاء الاصطناعي يحول رؤساء أمريكا لشخصيات كارتون Pixar

نوبيا تكشف عن أول تابلت 3D في ملتقى الهواتف النقالة ببرشلونة

بطارية تعيش 3 أيام.. هاتف HONOR Magic5 Lite بمواصفات مميزة

سامسونج تتولى تصنيع معالجات السيارات ذاتية القيادة بتكنولوجيا 5 نانو

شاومي تطلق رسميا هاتف Poco C55.. سعر ومواصفات

سيارات طائرة وشبكات 6G .. كوريا الجنوبية تكشف خارطة طريق المستقبل

ترشيحاتنا

المجر توافق على بيان مجموعة بوخارست 9 لإدانة حرب روسيا في أوكرانيا

بنتي متربية كويس ومعنديش أزمة في الطلاق مرتين..شيرين رضا وتصريحات جريئة "فيديو جراف"

حج القرعة .. شرط واحد يمنحك السفر بدون قرعة | تعرف عليه

إجراءات عسكرية عاجلة من أوكرانيا قبل الذكرى الأولى لـ حرب روسيا

الحج لعام 2023.. هذه الفئات ممنوعة من السفر لأداء المناسك

صدع كبير وتسونامي متوقع | صورة مرعبة للبحر المتوسط .. الحقيقة والتفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان خطوبتها .. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ أبنة عاصي الحلاني

أم الدنيا نورت.. الملاكم الروسي حبيب محمدوف يزور آثار مصر| صور

بملابس جذابة.. إطلالة جديدة لـ زوجة عصام الحضري على إنستجرام.. شاهد

طريقة عمل بطاطس فريسكاس بمذاق أحلى من المطاعم

فيديو

متدوريش عليا ومعايا الحصالة .. قصة هروب طفل بالمنوفية | فيديو جراف

هل يرحل كهربا إلى الدوري الإماراتي.. الأهلي يجيب.. فيديو جراف

لجان بسبب عبدالشافي وأصيب بانهيار عصبي.. ماذا قال وليد سليمان لصاحبة السعادة؟

بيشرب شيشة.. أحمد عزمى يثير الجدل بظهوره فى برنامج نزار الفارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ