أوبو تطلق رسميا هاتف Oppo Reno8 T 5G في دول الخليج.. اعرف مواصفاته

أعلنت شركة أوبو OPPO الصينية ، أن هاتفها الذكي الجديد OPPO Reno8 T 5G أحدث مولود في سلسلة Reno8 الشهيرة سيكون متوفر في سوق منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، التي تتكون من 6 دول هم البحرين، والكويت، وسلطنة عمان، و قطر، و المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

وفقا لموقع prnewswire تزامنا مع التوسع في أسواق هاتف أوبو الجديد، قررت العلامة التجارية طرح سماعات أذن لاسلكية إير بودز، OPPO Enco Air3 ، كجزء من مجموعة جيل الإنترنت الجديد أو ما يعرف بمصطلح "إنترنت الأشياء" IoT والمقصود هو إضافة أجهزة تعمل بترابط عبر شبكة الإنترنت وتشمل أدوات الذكاء الاصطناعي وسماعات الأذن والمستشعرات المختلفة لتكون بمثابة وحدة واحدة.

يأتي هاتف أوبو الجديد الداعم لشبكات الجيل الخامس بميزات كثيرة بمنها الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجابيكسل والتصميم الذي ينتمي لفئة الهواتف الممتازة البريميوم كما أنه داعم للشحن السريع بقوة 67 وات ويصل إلى 100% خلال 44 دقيقة فقط. في السطور التالية ترصد "صدى البلد" المواصفات الكاملة لهاتف أوبو الجديد.

Oppo Reno8 T 5G

مواصفات Oppo Reno8 T 5G

يأتي الجهاز ثنائي الشريحة مع شاشة عرض قطرها 6.7 بوصة نوعها AMOLED، تدعم تقديم مليار لون وبمعدل تحديث سريع يبلغ 120 هرتز، مع درجة سطوع قياسية 500 شمعة يمكن أن تصل إلى 950 شمعة لكل متر مربع كحد أقصى، تقدم الشاشة دقة وضوح 1080x2412 بيكسل مع كثافة 394 بيكسل لكل بوصة، مع نسبة شاشة إلى هيكل 89.6% وزجاج حماية من Asahi Glass AGC DT-Star2.

يتم تشغيل الجهاز الجديد من أوبو من خلال وحدة معالجة مركزية من كوالكوم شريحة SM6375 Snapdragon 695 5G بدقة تصنيع 6 نانو ثماني النواة بتردد ميقاتي أقصى 2.2 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات Adreno 619 مقترنة مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام وسعة تخزين أساسية 128 أو 256 جيجابايت روم، يمكن زيادتها من خلال بطاقة microSDXC.

يحزم الجهاز بطارية مدمجة من ليثيوم بوليمر سعتها 4800 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات وتصل من 0 إلى 100% خلال 44 دقيقة فقط، مع نظام تشغيل أندرويد 13 وواجهة مستخدم ColorOS 13، ووزن إجمالي 171 جم، مع أبعاد طول 162.3 مم وعرض 74.3 مم وسمك 7.7 مم.

يأتي هاتف أوبو مع إعداد كاميرات ثلاثية في الخلفية، مع الرئيسية بدقة 108 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة والثانية بدقة 2 ميجابيكسل بمستشعر ميكروسكوب والثالثة مستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل، والكاميرا السيلفي بدقة 32 ميجابيكسل مع تقنية التصوير البانورامي و HDR.