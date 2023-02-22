بعد إعلان خطوبتها .. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ أبنة عاصي الحلاني

حرصت ماريتا أبنة الفنان عاصي الحلاني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة أعلنت من خلال خطوبتها.



تعتبر أبنة عاصي الحلاني من المشاهير اللاتي تحرص دائما على مشاركة متابعيها و جمهورها بأبرز الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات أو جلسات التصوير التي تخضع لها.

كشفت صور أبنة عاصي الحلاني عن إطلالاتها المتنوعة و الغير تقليدية التي تظهر بها، حيث تميل إلي الأزياء الجريئة و الملفتة التي تكشف عن ذوقها الأنيق.

تحرص أبنة عاصي الحلاني على التنوع و التجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة و الأزياء، تقوم بتنسيق الإكسسوارات و المجوهرات العصرية التي تزيد من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، تعتمد أبنة عاصي الحلاني على تسريحات الشعر و صيحات المكياج التي المتناسقة مع لون بشرتها.



أبنة عاصي الحلاني

أبنة عاصي الحلاني

أبنة عاصي الحلاني

أبنة عاصي الحلاني

أبنة عاصي الحلاني

أبنة عاصي الحلاني

أبنة عاصي الحلاني

أبنة عاصي الحلاني

أبنة عاصي الحلاني