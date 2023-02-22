عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد إعلان خطوبتها .. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ أبنة عاصي الحلاني

أبنة عاصي الحلاني
أبنة عاصي الحلاني

حرصت ماريتا أبنة الفنان عاصي الحلاني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة أعلنت من خلال خطوبتها.

txt

بملابس جذابة.. إطلالة جديدة لـ زوجة عصام الحضري على إنستجرام.. شاهد

txt

مش بتحب حد يغلطها ... 4 أبراج لا تعترف بـ أخطائها


تعتبر أبنة عاصي الحلاني من المشاهير اللاتي تحرص دائما على مشاركة متابعيها و جمهورها بأبرز الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات أو جلسات التصوير التي تخضع لها.
كشفت صور أبنة عاصي الحلاني عن إطلالاتها المتنوعة و الغير تقليدية التي تظهر بها، حيث تميل إلي الأزياء الجريئة و الملفتة التي تكشف عن ذوقها الأنيق.
تحرص أبنة عاصي الحلاني على التنوع و التجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة و الأزياء، تقوم بتنسيق الإكسسوارات و المجوهرات العصرية التي تزيد من أناقتها.
أما من الناحية الجمالية، تعتمد أبنة عاصي الحلاني على تسريحات الشعر و صيحات المكياج التي المتناسقة مع لون بشرتها.
 

أبنة عاصي الحلاني
أبنة عاصي الحلاني
أبنة عاصي الحلاني
أبنة عاصي الحلاني
أبنة عاصي الحلاني
أبنة عاصي الحلاني
أبنة عاصي الحلاني
أبنة عاصي الحلاني
أبنة عاصي الحلاني
أبنة عاصي الحلاني
أبنة عاصي الحلاني
أبنة عاصي الحلاني
أبنة عاصي الحلاني
أبنة عاصي الحلاني
أبنة عاصي الحلاني
أبنة عاصي الحلاني
أبنة عاصي الحلاني
أبنة عاصي الحلاني
أبنة عاصي الحلاني
أبنة عاصي الحلاني
عاصي الحلاني ابنة الفنان عاصي الحلاني ماريتا أبنة الفنان عاصي الحلاني ابنه عاصي الحلاني صور أبنة عاصي الحلاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الخطيب بشأن ثلاثي الأهلي

الهزيمة أنهت كل شيء|صلاح خارج ليفربول.. وهذا النادي في انتظاره برقم خيالي

انخفاض اسعار الذهب.. وعيار 21 يهبط مقابل الدولار

عشيقي هددني بالفضيحة.. ماذا حدث بسيدة شقة6 بين السرايات وصديقاتها| القصة الكاملة

شوبير يوجه صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

الحكومة تزف بشرى.. مبلغ استثماري لكل أم تنجب طفلين فقط

هيدفع غرامة الزمالك.. نادي إماراتي يتوصل لاتفاق مع الأهلي لضم كهربا

حب حياتي.. ماريتا عاصي الحلاني تعلن خطوبتها| معلومات عن عريسها اللبناني

موضوعات متعلقة

بملابس جذابة.. إطلالة جديدة لـ زوجة عصام الحضري على إنستجرام.. شاهد

طريقة عمل بطاطس فريسكاس بمذاق أحلى من المطاعم

مش بتحب حد يغلطها ... 4 أبراج لا تعترف بـ أخطائها

بالأحمر الجريء... درة تثير الجدل بهذه الإطلالة |شاهد

ملئ بالجراثيم .. مكان في المطبخ أخطر من سلة القمامة

مي عمر تتألق بالأسود في إطلالة جديدة.. شاهد

أبرزها البيض.. 5 أطعمة غنية بالبروتين لإنقاص الوزن بعد سن الأربعين

دراسة أمريكية : نظام غذائي يحمي الرجال من تقدّم سرطان البروستاتا

ترشيحاتنا

صور عارية ومحادثات فاضحة .. نص رسائل ابتزاز سيدة بين السرايات

تنحي قاضى دعوى مرتضى منصور ضد محامي| أعرف السبب

المجر توافق على بيان مجموعة بوخارست 9 لإدانة حرب روسيا في أوكرانيا

بنتي متربية كويس ومعنديش أزمة في الطلاق مرتين..شيرين رضا وتصريحات جريئة "فيديو جراف"

حج القرعة .. شرط واحد يمنحك السفر بدون قرعة | تعرف عليه

إجراءات عسكرية عاجلة من أوكرانيا قبل الذكرى الأولى لـ حرب روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان خطوبتها .. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ أبنة عاصي الحلاني

أم الدنيا نورت.. الملاكم الروسي حبيب محمدوف يزور آثار مصر| صور

بملابس جذابة.. إطلالة جديدة لـ زوجة عصام الحضري على إنستجرام.. شاهد

طريقة عمل بطاطس فريسكاس بمذاق أحلى من المطاعم

فيديو

متدوريش عليا ومعايا الحصالة .. قصة هروب طفل بالمنوفية | فيديو جراف

هل يرحل كهربا إلى الدوري الإماراتي.. الأهلي يجيب.. فيديو جراف

لجان بسبب عبدالشافي وأصيب بانهيار عصبي.. ماذا قال وليد سليمان لصاحبة السعادة؟

بيشرب شيشة.. أحمد عزمى يثير الجدل بظهوره فى برنامج نزار الفارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ