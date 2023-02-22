بعد إعلان خطوبتها .. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ أبنة عاصي الحلاني

حرصت ماريتا أبنة الفنان عاصي الحلاني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة أعلنت من خلال خطوبتها.
تعتبر أبنة عاصي الحلاني من المشاهير اللاتي تحرص دائما على مشاركة متابعيها و جمهورها بأبرز الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات أو جلسات التصوير التي تخضع لها.
كشفت صور أبنة عاصي الحلاني عن إطلالاتها المتنوعة و الغير تقليدية التي تظهر بها، حيث تميل إلي الأزياء الجريئة و الملفتة التي تكشف عن ذوقها الأنيق.
تحرص أبنة عاصي الحلاني على التنوع و التجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة و الأزياء، تقوم بتنسيق الإكسسوارات و المجوهرات العصرية التي تزيد من أناقتها.
أما من الناحية الجمالية، تعتمد أبنة عاصي الحلاني على تسريحات الشعر و صيحات المكياج التي المتناسقة مع لون بشرتها.