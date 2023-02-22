عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بطلة رفع الأثقال.. وزارة الشباب تعلن الاطمئنان على نهلة رمضان يوميًا وتتعهد برعايتها

نهلة رمضان
نهلة رمضان

قال محمد الشاذلي ، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الشباب والرياضة ، إنه سيكون هناك تناول خاص لملف نهلة رمضان بطلة رفع الأثقال السابقة، بعناية شديدة من أجل الوقوف بجانبها ، بعد إصابتها بضمور العضلات ولدينا الامكانيات للوقوف بجانب اى بطل رياضي في مصر ونتحرك بسرعة جدا .



وأضاف  الشاذلي، خلال  مداخلة هاتفية مع الإعلامية  إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم  الأربعاء ، أنه تم التواصل مع الأمانة العامة ونحن بجانب نهلة رمضان سوء علاج أو فحوصات أو أى تكاليف ستقوم بها وزارة الشباب والرياضة ، مشيرا إلى أنة لم نكن على علم بدخول بطلة مصر نهلة رمضان  المستشفى، ولكن تواصلنا بعد ذلك أرسلنا خطاب رسمي للأمانة العامة لمساعدتها وتعهدنا بوزارة الشباب والرياضة برعايتها.  

 

 

توجيهات الدكتور أشرف صبحي

 

وتابع :" قدمنا كل التحاليل والغرفة الفردية بعد علمنا وتمت الأمور على الفور، وسنقدم رعاية شاملة سواء من علاج أو أي عمليات تتحملها الوزارة" مشيرا الى أننا نطمئن على نهلة رمضان يوميًا ويتواجد معها رفيق لمتابعة الحالة وتوفير أي متطلبات لها بتوجيهات من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خاصةً أنها من أبطالنا، وليس نهلة فقط، كل أبطالنا في حال وجود أي مشكلة يتوجه إلينا وسوف نتوجه بحل المشكلة فورًا وهذا واجبنا .

 

واختتم الشاذلي: " هذا واجب الدولة المصرية تجاه أى بطل مصري قام برفع علم مصر عاليا فى المحافل الدولية " قائلا :" نتواصل دائمًا مع المستشفى لتذليل أي عقبات في علاجها، وهي تتواجد في مستشفى كبرى في الوقت الحالي، وننتظر تحسن حالتها قريبًا، ونطالب الجميع بالدعاء لها".

محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة نهلة رمضان مصر رفع الاثقال بضمور العضلات الإعلامية إنجي أنور وزارة الشباب والرياضة الدولة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدع كبير وتسونامي متوقع | صورة مرعبة للبحر المتوسط .. الحقيقة والتفاصيل

الهزيمة أنهت كل شيء|صلاح خارج ليفربول.. وهذا النادي في انتظاره برقم خيالي

قرار عاجل من الخطيب بشأن ثلاثي الأهلي

انخفاض اسعار الذهب.. وعيار 21 يهبط مقابل الدولار

عشيقي هددني بالفضيحة.. ماذا حدث بسيدة شقة6 بين السرايات وصديقاتها| القصة الكاملة

شوبير يوجه صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

حب حياتي.. ماريتا عاصي الحلاني تعلن خطوبتها| معلومات عن عريسها اللبناني

هيدفع غرامة الزمالك.. نادي إماراتي يتوصل لاتفاق مع الأهلي لضم كهربا

ترشيحاتنا

مصر تخسر أمام نيجيريا بهدف نظيف وتعقد آمالها في الصعود

الذرة وفول الصويا.. متحدث الحكومة : تحديد سعر ضمان لـ4 زراعات تعاقدية

"من حقنا ألا نُقتل بمنازلنا".. زوجة زيلينسكي تلقي خطابا مؤثرا بالأمم المتحدة

الحكومة: استيراد الدجاج هدفه سد الفجوة وليس تحقيق الربح

جائزة ترضية لـ بوتين.. تحذير خطير بشأن مستقبل بيلاروس

الكيلو بـ 60 جنيها.. شاهد الفراخ البرازيلي المستوردة تغزو الأسواق المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابعد عنهم .. نوعان فاسدان من الدجاج المجمّد في الأسواق

شيرين رضا تشارك متابعيها صورة جديدة في أحدث ظهور|شاهد

مفاجأة غير متوقعة.. ماذا يحدث للجنين أثناء ممارسة الأم للرياضة؟

كنت هتشل..بلوجر شهيرة تفضح دكتورة بعد عملية فاشلة تسببت فى إصابتها بـ العصب السابع

فيديو

استيراد 50 ألف طن .. تراجع أسعار الأرز عقب قرار الحكومة

مفاجأة حول الرضيعة السورية عفراء المولودة تحت الأنقاض

سعر عمرة رمضان ورسوم الكشف الطبي لحجاج 2023

أسعار الدواجن الحية اليوم وسعر البانيه ومحاولات للسيطرة على السوق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ