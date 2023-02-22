بطلة رفع الأثقال.. وزارة الشباب تعلن الاطمئنان على نهلة رمضان يوميًا وتتعهد برعايتها

قال محمد الشاذلي ، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الشباب والرياضة ، إنه سيكون هناك تناول خاص لملف نهلة رمضان بطلة رفع الأثقال السابقة، بعناية شديدة من أجل الوقوف بجانبها ، بعد إصابتها بضمور العضلات ولدينا الامكانيات للوقوف بجانب اى بطل رياضي في مصر ونتحرك بسرعة جدا .





وأضاف الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الأربعاء ، أنه تم التواصل مع الأمانة العامة ونحن بجانب نهلة رمضان سوء علاج أو فحوصات أو أى تكاليف ستقوم بها وزارة الشباب والرياضة ، مشيرا إلى أنة لم نكن على علم بدخول بطلة مصر نهلة رمضان المستشفى، ولكن تواصلنا بعد ذلك أرسلنا خطاب رسمي للأمانة العامة لمساعدتها وتعهدنا بوزارة الشباب والرياضة برعايتها.

توجيهات الدكتور أشرف صبحي

وتابع :" قدمنا كل التحاليل والغرفة الفردية بعد علمنا وتمت الأمور على الفور، وسنقدم رعاية شاملة سواء من علاج أو أي عمليات تتحملها الوزارة" مشيرا الى أننا نطمئن على نهلة رمضان يوميًا ويتواجد معها رفيق لمتابعة الحالة وتوفير أي متطلبات لها بتوجيهات من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خاصةً أنها من أبطالنا، وليس نهلة فقط، كل أبطالنا في حال وجود أي مشكلة يتوجه إلينا وسوف نتوجه بحل المشكلة فورًا وهذا واجبنا .

واختتم الشاذلي: " هذا واجب الدولة المصرية تجاه أى بطل مصري قام برفع علم مصر عاليا فى المحافل الدولية " قائلا :" نتواصل دائمًا مع المستشفى لتذليل أي عقبات في علاجها، وهي تتواجد في مستشفى كبرى في الوقت الحالي، وننتظر تحسن حالتها قريبًا، ونطالب الجميع بالدعاء لها".