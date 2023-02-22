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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس الأمم الأفريقية للشباب.. منتخب نيجيريا يتقدم بهدف على مصر

صدى البلد

تقدم منتخب نيجيريا للشباب أمام مصر بالهدف الأول في المباراة التى تجمع بينهما ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها مصر.

سجل «سالمون» الهدف الأول لمنتخب نيجيريا في شباك منتخب مصر فى الدقيقة 72.

أهدر بلال مظهر مهاجم منتخب مصر للشباب، فرصة إحراز الهدف الأول في الدقيقة 63 .

ووصلت الكرة لـ«مظهر» داخل منطقة الجزاء في مواجهة حارس منتخب نيجيريا، بعد خطأ من مدافع النسور، وسدد بلال مظهر الكرة ضعيفة سيطر عليها الحارس النيجيري بسهولة.

ورد منتخب نيجيريا بتسديدة صاروخية عن طريق لاعبيه محمد إبراهيم بنجي، مرت التسديدة على يمين مصطفى مخلوف حارس منتخب مصر. 

 

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