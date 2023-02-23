اليوم.. انطلاق الملتقى العلمي الثاني لكلية طب الأسنان جامعة عين شمس

تنظم كلية طب الأسنان جامعة عين شمس الملتقى العلمي الثاني لخريجي الكلية ،تحت إشراف الدكتور محمد ضياء زين العابدين عميد الكلية ، والدكتور كريم البطوطي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والطبيبة أميرة النجار مدير وحدة متابعة الخريجين.

وذلك اليوم الخميس الموافق 23 فبراير 2023 بقاعة المؤتمرات الكبرى بحرم الكلية في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً.

و يهدف اليوم إلى التواصل العلمي الدائم بين أساتذة الكلية وخريجيها للوصول لكل ما هو جديد فى مجال طب الأسنان بما يعود بالنفع على المجتمع .

للتسجيل برجاء مليء الاستماره الالكترونية https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bKePPgLOkkCxX8hkgKT71oe8CQL4e8JJmCQ2hZ_GwkFUMTVaQUtLWjNNUUlYVEhFWktDVFdHWUs5Vi4u

والجدير بالذكر افتتح امس الاربعاء الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، عدداً من التطويرات بكلية الطب والمستشفيات الجامعية، رافقه خلالها الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سامية عبده نائب المدير التنفيذى للمستشفيات.

وتم إجراء جولة داخل كلية الطب شملت قاعة الدراسات العليا الجديدة معمل الكمبيوتر، إضافة إلى تفقد أعمال التجديد و التطوير التي شملت المبنى وحدة الخدمات الإلكترونية.

وتشمل الافتتاحات قاعة الدراسات العليا الجديدة معمل الكمبيوتر ، ومجمع العمليات والرعايات المركزة بمستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية الجناح الاقتصادي بمستشفى الدمرداش للجراحة.

وافتتح أيضا الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، اكاديمية القلب، بمستشفي جامعة عين شمس، بالتعاون مع مؤسسة صحتنا، وحدة رعاية القلب بعد تطويرها، وذلك بحضور الدكتور محمد الغنام مدير عام مستشفى امراض وجراحات القلب والأوعيه الدمويه، وعمرو شاكر رئيس مجلس أمناء مؤسسة صحتنا، وعدد من المهتمين برعاية مرضي القلب في مصر.