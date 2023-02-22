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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حولوا التقصير إلى براعة .. كيف نجح الزمالك في قيد الصفقات الجديدة

الزمالك
الزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه شعر بالفخر بمسئولي الزمالك بعد إعلان قيد اللاعبين الجدد واصفا بأنه (إنجاز عظيم)، ليتحول ما كان خطأ وأزمة وتقصير واضح، إلى نجاح وبراعة لإدارة القلعة البيضاء.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "ألف مليون مبروك لنادي الزمالك وجماهيره، لما حققه مسئولو النادي بقيد اللاعبين، فالأمر الذي كان يعتبر تقصير تحول إلى نجاح وبراعة، وفي النهاية نتمنى مشاهدة مستوى مختلف أمام الترجي التونسي، بدلًا من استمرار التصريحات بوجود أزمات ومؤامرات ضد النادي".

وأضاف: "نتمنى مشاهدة مستوى جيد أمام الترجي، لم يصبح هناك (حجة) للاعبين والجهاز الفني، نريد أن نرى الزمالك كـ(الوحوش) تلتهم كل شئ في المباراة، من أجل إسعاد الجماهير المنتمية للقلعة البيضاء".

وتطرق للحديث عن منتخب الشباب وقال: "اليوم كان الفشل الأعظم للاتحاد المصري لكرة القدم، بعد سقوط منتخب مصر للشباب أمام نيجيريا بهدف نظيف، وتلقى صدمة أخرى من لجنة التظلمات برئاسة المستشار عادل الشوربجي، وأصبح الاتحاد في ورطة بعد قيد ثلاثي الزمالك".

وأكمل: "تصريح الشوربجي هو تأمين وانقاذ لاتحاد الكرة من أي (كمين أو فخ)، لأن هناك أطراف قد تتداخل في هذه الأزمة، فسنجد أن هناك أطرافًا ستقاضي الجبلاية ومنها أندية مهددة بالهبوط، بل أن الأهلي كان يدرس أيضًا تلك القضية، ولذلك تصريح رئيس لجنة التظلمات بأن الزمالك كان يريد دفع رسوم القيد، وقام بوضع اللاعبين الجدد على السيستم".

وزاد: "من ضمن شروط القيد، هو سداد الرسوم الخاصة باللاعبين الجدد، لجنة التظلمات تعاملت بذكاء وانقذت اتحاد الكرة من فخ الوقوع في أزمات أخرى، مع الأندية المحلية في الفترة المقبلة".

وأوضح: "أي طرف سيشكو من قيد لاعبي الزمالك، فأن حل اللغز كان في جملة الشوربجي الخاصة بعدم استلام اتحاد الكرة للشيكات الخاصة برسوم القيد والمديونية من رئيس الزمالك".

وأتم: "نتمنى في النهاية أن نرى نتيجة لنهاية تلك الأزمة، وأن يشارك ناصر منسي وبلحاج وشبانة في انتصار الزمالك على الترجي".

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