جنازة جماعية لـ4 من أسرة واحدة لقوا مصرعهم اختناقًا بتسرب الغاز ببني سويف

شيع مساء اليوم الأربعاء أهالي عزبة التحرير"الصفيح" التابعة لمدينة بني سويف، جثامين زوجين وابنتيهما، الذين توفوا نتيجة اختناقهم بغاز السخان داخل شقتهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بينما نجا اثنين آخرين من ابنائهما أحدهما تحسنت حالته وخرج للمشاركة في الجنازة وآخر ما زال قيد العلاج بالعناية المركزة.



وأدى المئات من أهالي مدينة بني سويف وعزبة التحرير صلاة الجنازة على الجثامين الأربعة بمسجد مصنع الثلج، وسط حالة من الحزن التي انتابت الجميع وبكاء السيدات وصدمة أهالي الزوجين.

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا يفيد ورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى بني سويف التخصصي، بوصول أسرة مكونة من 6 أشخاص إلى قسم الإستقبال والطوارئ مصابين باختناق ادعاء تسرب غاز داخل منزلهم، وبتوقيع الكشف الطبي عليهم تبين وفاة الزوج وزوجته و2 من أبنائهما، بينما جرى نقل طفلان إلى قسم العناية المركزة

وكانت محافظة بني سويف قد ودعت 4 من أسرة واحدة أم و3 بنات في مختلف الأعمار في حادث تدمع له العين ويعتصر له القلوب ، نتيجة الاختناق .



وكان مستشفى بنى سويف التخصصى، قد استقبل اربعة ضحايا فى حالة غيبوبة نتيجة استنشاق غاز ثانى أكسيد الكربون، أثر تشغيل المدفئة بمنزلهم بقرية قمبش التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، وتدعي الام نادية جمعة صابر 50 سنة وبناتها حنان جمال محمد 11 سنة، أسماء جمال محمد 26 سنة، نورا جمال محمد 20 سنة، ولكنهما وصلوا جثث هامدة، وتم ايداعهم مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تشييع جثامينهم بقرية قمبش مركز ببا جنوب محافظة بني سويف

اشييع جثامين ضحايا الغاز ببني سويف