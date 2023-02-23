أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن هناك "شلة" تُدير الكرة المصرية وهو ما جعل حال الكرة المصرية تظهر بهذا الحال.

وتابع سليمان خلال تواجده ضيفًا مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الكرة المصرية تعاني على مدار سنوات، وضعف المنتخبات طبيعي لما يحدث".

وأضاف أحمد سليمان: "لا أشعر بوجود قوي للمنتخبات، والشلة التي تدير الكرة المصرية من الخارج، تهدف للسقوط من أجل العودة للمشهد مرة أخرى".

واختتم: "رغم وجود الشلة في فترات سابقة كان هناك إنجازات، ولكن في الوقت الحالي بعد وجود جمال علام ومجلسه لا يوجد أي استشعار لتحقيق إنجازات".