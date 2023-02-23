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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة 5 أشخاص في انقلاب ربع نقل على طريق أسيوط الغربي

ارشيفية
ارشيفية

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخران في حادث انقلاب سيارة نقل على طريق أسيوط الغربي، وجرى نقل الجثامين والمصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، يفيد بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث انقلاب سيارة نقل على طريق أسيوط الغربي، قبل كارتة دهشور.

على الفور انتقل رجال المباحث، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل قيادة حسام عاطف، 31 عاما، متوفى، وبرفقته رفيع جمال، 24 عاما، عامل، متوفى، وسعداوي جودة، 30 عاما، عامل، متوفى، وعبده رزق، 17 عاما، عامل، مصاب بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد حجازي، 29 عاما، مصاب بكسور وكدمات متفرقة، بسبب انفجار الإطار الخلفي للسيارة، ما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق. 

جرى نقل الجثامين والمصابين إلى المستشفى، وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

النيابة العامة طريق أسيوط الغربي انقلاب سيارة نقل مصرع وإصابة 5 أشخاص كارتة دهشور

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