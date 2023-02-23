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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وليد الحديدي : أزمات الزمالك لم تنته بعد قيد الثلاثي

صدى البلد

أكد الإعلامي وليد الحديدي، أن اتحاد كرة القدم لا يهتم بصورته مطلقا، أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مشيرًا إلى أن الجبلاية لم يكن حاسمًا وترك سيستم قيد اللاعبين مفتوحا أمام الزمالك، من أجل تسجيل اللاعبين ثم رفض اعتماد القيد للاعبين.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "اتحاد الكرة دائمًا يخاطب الفيفا بأمور لا تستحق مثل أزمة القيد والتي كانت شأن داخلي وقبل ذلك ملف كهربا، فكيف سيفكر الاتحاد الدولي في أزمة قيد ثلاث لاعبين من الزمالك".

معاناة الزمالك

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وأضاف: "الزمالك يعاني في معظم المراكز، وقد يكون في حاجة للثلاثي الجديد أمام الترجي وعليهم إثبات ذاتهم في المرحلة المقبلة، بعدما خاض النادي أزمة كبيرة من أجل تواجدهم في الموسم الجاري، ولكن في النهاية أزمات الفريق لم تنتهٍ".

وتابع: "نيمار حالة غريبة في باريس سان جيرمان، ولم يصل للمكانة التي كان من المفترض أن يصل لها لأنه مستهتر وتعرض لانتقادات كبيرة خلال مونديال قطر 2022 لأنه لم يصل إلى المستوى المأمول مع منتخب البرازيل، وفي كل عام خلال فبراير يتعرض للإصابة من أجل حضور حفل عيد ميلاده شقيقته".

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