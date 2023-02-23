عصمت منصور تكشف تفاصيل الحالة الصحية للبطلة نهلة رمضان.. فيديو

كشفت عصمت منصور، بطلة منتخب مصر في رفع الأثقال، آخر تطورات الحالة الصحية لنهلة رمضان، بطلة منتخب مصر لرفع الأثقال.

قالت عصمت منصور في تصريحات لبرنامج "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد":" ننتظر التشخيص النهائي لإصابة نهلة رمضان، تعاني من ضمور في العضلات، وهو ما تسبب في شلل الحركة، وتخضع لعلاج في المستشفى، حتى خروج التقرير النهائي".

أضافت عصمت منصور:" نهلة رمضان تحتاج لاهتمام من الدولة، من الممكن أنها لا تتحدث، ولكن بعد تدخل وزير الرياضة، تنتظر اهتمام الدولة بمسألة مرضها، وقبل كل شئ تتمنى من الله أن يتم شفائها على خير".

وقالت : " كل الناس الرياضيين والأبطال والأشخاص العاديين من أول ما علموا بخبر مرضها وهم لا يكفوا في الاتصال والاطمئنان عليها، ليس فقط لأنها بطلة فقط، ولكن لأنها إنسانة، وهناك أشخاص كثيرة من خارج الوسط الرياضي يطمئنوا عليها".