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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد رياضي : مصطفى شلبي لم يدخل أجواء الزمالك ومتأثر بتسريب عقده

صدى البلد

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أنه كان يثق في قيد لاعبي الزمالك محمود شبانة وأحمد بلحاج وناصر منسي، مبديًا اندهاشه من تعنت اتحاد كرة القدم الذي تسبب في تلك الأزمة منذ البداية.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "لجنة التظلمات حملت اتحاد الكرة مسؤولية أزمة القيد، ولا أعرف حتى الآن من المسئول عن خروج البيان بعدم قيد اللاعبين يوم 31 يناير الماضي، وهناك اختفاء تام طوال الفترة الماضية من مسئولي اتحاد الكرة".

وأضاف: "اتحاد الكرة كان الخاسر الوحيد في أزمة قيد ثلاثي الزمالك، واري انه من الصعب مشاركة الثلاثي بلحاج ومنسي وشبانة أمام الترجي التونسي، سيتواجدون مع الفريق في تونس وفي النهاية القرار للمدير الفني، بشأن الدفع بهم في مباراة صعبة، وقد يتم الدفع بناصر منسي في الشوط الثاني".

وواصل: "الثلاثي المقيد الفريق في حاجة لهم أمام الترجي، لكن معلوماتي أن فيريرا لن يعتمد عليهم، وأيضا استبعد مصطفى شلبي ولن يسافر إلى تونس، ومنذ أزمة تسريب عقده وهو يمر بحالة نفسية غير جيدة".

وزاد: "طارق حامد كان لاعب مخلص للزمالك ويلعب بمنتهى القوة، وكان يريد فقط الحصول على حقوقه من الفريق الأبيض، والمواجهة القادمة تحتاج إلى لاعبين خبرات".

وأكمل: "الزمالك حدث له تفريغ في الفترة الماضية، ومصطفى شلبي لم يدخل ضمن أجواء الفريق حتى الآن، كما سيغيب أحمد فتوح عن لقاء الترجي بسبب الإصابة، ومصطفى الزناري لن يسافر أيضا إلى تونس لاستمراره في برنامجه التأهيلي".

وأتم: "الهلال السوداني فريق متواضع، والأهلي لم يقدم المستوى المطلوب بسبب أخطاء كولر في المباراة، و مواجهته القادمة أمام صن داونز لن تكون سهلة، وهو فريق مُرعب على أرضه ووسط جماهيره".

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