فاطمة التابعي: نهلة رمضان تعاني صحيًا منذ سنوات.. ويجب دعمها في هذه الظروف

قالت فاطمة التابعي الناقدة الرياضية بجريدة روز اليوسف، أنها كانت حريصة على التواصل بشكل سريع مع مسئولي وزارة الشباب والرياضة، من أجل التدخل بشكل عاجل لمساعدة نهلة رمضان بطلة رفع الأثقال المصرية والتي تعاني حاليًا من مرض مناعي وتتواجد في أحد المستشفيات.

أضافت في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "حاولت إيصال موضوع نهلة رمضان، وتواصلت مع العديد من الشخصيات لمساعدتها، لأنها بطلة رياضية تستحق المساندة في هذه الظروف المرضية".

وتابعت: "نهلة تعاني منذ سنوات ولكنها عزيزة النفس لا تطلب شيئًا رغم أنها وصلت لحالة سيئة ويجب أن ندعمها معنويا".

وختمت: "الأمراض المناعية يفرق فيها الدعم النفسي وهو واجبنا جميعًا نحو بطلة رياضية بحجم نهلة رمضان، وأتابع الموضوع مع وزارة الشباب والرياضة وأبلغوني بتدخل الوزير لنقلها بغرفة جيدة في المستشفى التي تتواجد فيها".