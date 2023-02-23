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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من لبنان .. ليلى زاهر تشارك لقطات عفوية لها بأحدث ظهور

صدى البلد

شاركت الفنانة ليلى زاهر، صوراً جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت ليلى زاهر بأجواء شتوية من لبنان، بصور عفوية خطفت أنظار متابعيها.

آخر أعمال ليلى زاهر

أغنية "كلمة أخيرة" من كلمات محمد حسن وألحان وتوزيع إسلام زكي ومدير تصوير جلال الزكي وإخراج هشام جمال، ومن إنتاج شركة كروم برودكشن معين مطرجي.

على جانب آخر، انتهت الفنانة ليلى زاهر من تصوير فيلم "مطرح مطروح" والمقرر طرحه بدور العرض السينمائى خلالالفترة المقبلة، ويشارك فى بطولة العمل بجوار ليلى زاهر كل من: محمود حميدة، كريم عفيفى، شيماء سيف، سامىمغاورى، محمد السعدنى، شريف ثروت ومحمدى القاضي وتأليف محمد عز والمخرج المنفذ خالد أبو غريب وإخراج وائلإحسان، وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت خلال حقبة الأربعينيات، ويجسد حميدة دور موظف حكومي، فيما يظهر كريم عفيفى بشخصية شقيقه الأصغر وشيماء سيف زوجته وليلى زاهر ابنته.

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ليلى أحمد زاهر بصحبة والديها في أحدث ظهور من لبنان.. شاهد

التواصل الاجتماعي انستجرام كلمة أخيرة اخبار ليلى زاهر

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