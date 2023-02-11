ليلى أحمد زاهر بصحبة والديها في أحدث ظهور من لبنان.. شاهد

شاركت الفنانة ليلي زاهر، صورا عائليه برفقة والديها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت ليلي زاهر برفقه والده الفنان احمد زاهر والدتها من بيروت بلوك شتوي.

وعلقت ليلي زاهر علي الصوره، كاتبة: الأيدي الوحيدة التي سأحتاج إلى الاحتفاظ بها إلى الأبد ربنا يخليكم ليا.

تعرضت الفنانة ليلى أحمد زاهر، لهجوم من بعض متابعيها بعد طرحها أغنية “كلمة أخيرة”، بالرغم من نجاح الأغنيةالتي تصدرت تريند رقم 3 على موقع “اليوتيوب”.

على جانب آخر، انتهت الفنانة ليلى زاهر من تصوير فيلم "مطرح مطروح" والمقرر طرحه بدور العرض السينمائى خلالالفترة المقبلة، ويشارك فى بطولة العمل بجوار ليلى زاهر كل من: محمود حميدة، كريم عفيفى، شيماء سيف، سامىمغاورى، محمد السعدنى، شريف ثروت ومحمدى القاضي وتأليف محمد عز والمخرج المنفذ خالد أبو غريب وإخراج وائلإحسان، وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت خلال حقبة الأربعينيات، ويجسد حميدة دور موظف حكومي، فيما يظهركريم عفيفى بشخصية شقيقه الأصغر وشيماء سيف زوجته وليلى زاهر ابنته.



يذكر أن آخر أعمال ليلى زاهر الدرامية هو مسلسل "فى بيتنا روبوت 2"، والذى حقق نجاحاً أثناء عرضه فى شهررمضان الماضى، وشارك فى بطولة العمل بجوار ليلى زاهر كل من، هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، دنيا ماهر،محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمدالمحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.