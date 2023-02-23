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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فرنسا تشهد إضرابا عاما يومي 7 و8 مارس.. تفاصيل

فرنسا
فرنسا

قال خالد شقير، مراسل «القاهرة الإخبارية»، من مارسيليا، إن الشارع الفرنسي سيشهد مزيدًا من الإضرابات والاحتقان خلال الفترة المقبلة، حيث دعت الفيدراليات العمالية إلى إضراب عام في 7و8 مارس المقبل احتجاجًا على قانون إصلاح نظام التقاعد.

وأضاف «شقير»، في مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لإحدى المناطق الشعبية وتفقد سوق العمل الكبير بها، تعد زيارة مهمة للتقارب مع العمال، ووصفتها الصحف الفرنسية بأن ماكرون نزل إلى أرض المعركة.

وأشار إلى أنه من خلال الزيارة، استطاع التحدث مع العاملين وقال لهم: «يجب أن يعمل الفرنسيون لمدة أطول لإنقاذ الاقتصاد، وتم تحقيق أقل نسبة في البطالة لمده 40 عامًا وإنه يتفهم أمور البعض لكن يجب أن نتحرك في هذا الاتجاه».

وأكد ماكرون للعاملين أن مشروع قانون التقاعد الجديد سوف ينتقل الأسبوع المقبل لمجلس الشيوخ، والعمل بالتعديل عليه ثم العودة إلى البرلمان الفرنسي من أجل إجراء عملية التصويت عليه.

القاهرة الإخبارية الشارع الفرنسي الفيدراليات العمالية إيمانويل ماكرون ماكرون

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