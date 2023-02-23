عرض اليوم فقط.. خصم 57 % على إيربودز شاومي وسعرها 480 جنيها

مع بداية عام 2023 تقدم مواقع البيع أونلاين تخفيضات هائلة تدفعك حقا على شراء ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها حاليا خصم على سماعات شاومي اللاسلكية "إيربودز" Redmi Buds 3 Lite في موقع أمازون الهند، ويالها من صفقة رابحة حيث تحتوي على مجموعة من المواصفات والتقنيات المميزة.

يقدم موقع أمازون الهند خصم كبير جدا على سماعات شاومي الإيربودز Redmi Buds 3 Lite لمدة يوم واحد فقط ، وتبلغ قيمة الخصم 57% ليصل سعرها بعد الخصم إلى 1300 روبية هندية "أي ما يعادل تقريبا 480 جنيه مصري ".

عرض اليوم فقط..خصم 57 % على إيربودز شاومي وسعرها 480 جنيه

مميزات سماعة شاومي اللاسلكية Redmi Buds 3 Lite

تعتبر سماعة شاومي اللاسلكية آمنة وملائمة جدًاخفيفة الوزن وناعمة على البشرة، فيوفر التصميم المريح راحة من دون جهد ويبقي Redmi Buds 3 Lite في أذنيك حتى أثناء ممارسة التمارين .

وتتوفر بسماعة شاومي عمليات اتصال سهلة"الإشارة الصوتية"، فتشير إلى اتصال سماعات الأذن الخاصة بإمكانية التعرف التلقائي على الجهاز واتصالات لاسلكية بسيطة. أخرج سماعات الأذن من حافظة الشحن وضعها في أذنيك. ستسمع صوت الاتصال، ما يعني أن جهازك أصبح الآن متصلاً بسماعات الأذن الخاصة بك.

وتدعم سماعة شاوميRedmi Buds 3 Lite البلوتوث 5.2 فيوفر سرعة إرسال مستقرة ومنع التداخل بشكل فعال ، حيث توفر المواصفات الأساسية للبلوتوث من الإصدار الجديد 5.2 إمكانيات محسّنة بشكل كبير لمنع التداخل فضلاً عن اتصالات أكثر استقرارًا للحصول على صوت سلس أثناء المكالمات.

وبالنسبة للشحن، توفر سماعة شاومي Redmi Buds 3 Lite عمر بطارية يصل إلى 18 ساعة، وصوت مذهل في كل الأوقات ومنفذ شحن من النوع C، فعملية شحن واحدة تكفي لاستخدام تصل مدته إلى 5 ساعات. وأداء مذهل من دون قلق إذ يمكنك ممارسة التمارين الرياضية والاستماع إلى الموسيقى ومشاهدة الأفلام وإجراء بمكالمات هاتفية طويلة.

كما يمكنك إجراء اتصالات واضحة وسلسة بفضل تقنية منع التداخل الفعالة. تستخدم Redmi Buds 3 Lite خوارزمية خفض الضجيج للتعرّف على الأصوات البشرية واستخراجها فيما تعمل على خفض الضجيج في الخلفية، ما يضمن الوضوح في المكالمات.