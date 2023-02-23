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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحثة: تلويح روسيا المستمر بالسلاح النووي لم يوقف الدعم الغربي لكييف

روسيا
روسيا

قالت هديل عويس، كاتبة وباحثة سياسية من واشنطن، إن الحرب الروسية ذاهبة إلى تصعيد أكبر، مع حلول الربيع وتحسن الأجواء في أوكرانيا، وأن هذا الأمر سيُسهل على الجيشين الروسي والأوكراني التصعيد من العمليات العسكرية، ولا بوادر حتى الآن لحلول دبلوماسية لهذه الأزمة.

 

وأضافت «عويس» في مُداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن التلويح المستمر من الجانب الروسي باستخدام الأسلحة النووية والأسلحة الاستراتيجية، يأتي بعد تعثر تحقيق أهداف موسكو في هذه الحرب، ولكن على ما يبدو أن هذه الاستراتيجية الروسية، والتي تكررت أكثر من مرة خلال العام الماضي، لم تدفع الغرب وحلف الناتو للتخفيف من دعمه لأوكرانيا.

وأشارت، إلى أن أجهزة الاستخبارات ووزارة الخارجية الأمريكية، تُركز في هذه المرحلة على فهم ودراسة مدى جدية الجانب الروسي في استخدام الحل النووي والأسلحة الاستراتيجية، التي يُمكن استخدامها في الحرب الروسية الأوكرانية، وهناك تقييم لهذه التهديدات لفهم مدى إمكانية استخدامها.

القاهرة الإخبارية واشنطن الحرب الروسية أوكرانيا الجيشين الروسي والأوكراني

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