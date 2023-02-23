القومي للبحوث: تطوير صناعة الدواء في مصر واحدة من أهم أهدافنا

قال الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث ، إنه توطين و تطوير صناعة الدواء في مصر واحده من أهم أهدافنا و ذلك تحت رعاية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا و هيئة الدواء المصرية .



وأضاف درويش أننا نسعى إلى مناقشة الآليات المطلوبة لتوطين و تطوير صناعة الدواء في مصر و دور كل الجهات في مصر من جامعات و مراكز بحثية و شركات أدوية و جهات رقابية في كيفية التعاون و التكامل من أجل زيادة قدرة مصر التنافسية و زيادة الدخل القومي بعد صدور قانون التجارب السريرية و لتأهيل شباب الباحثين في هذا المجال و البدء في التعاون مع الدول الأوروبية لهذا الغرض.

جاءت هذه التصريحات خلال المؤتمر الذي يعقده المركز القومي للبحوث بالتعاون مع جمعية الشرق الأوسط لمتخصصي الطب الصيدلي ، لتوطين و تطوير صناعة الدواء في مصر و ذلك تحت رعاية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا و هيئة الدواء المصرية و كذلك كلية كينجز بإنجلترا و الاتحاد الدولي لرابطة الطب الصيدلي و كلية الطب الصيدلي بإنجلترا و المجلس البريطاني و ذلك اليوم الخميس الموافق 23 فبراير 2023 .