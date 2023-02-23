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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأوكرانية تؤكد أنها لن تستخدم الأسلحة المقاتلة لضرب أهداف في روسيا

وزير الخارجية الأوكراني
وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا

قال وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا، خلال مقابلة أجريت اليوم الخميس، مع شبكة "سكاي نيوز" الأنجليزية، أن بلاده "لن تستخدم الطائرات المقاتلة الغربية، لضرب أهداف في روسيا"، وذلك بسبب سعي أوكرانيا للحصول على مقاتلات من الدول الغربية الداعمة لها.

 

وأضاف كوليبا: "نحن نستخدم الأسلحة التي نتلقاها من شركائنا، لضرب روسيا في الأراضي التي احتلتها في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن كييف "يمكنها أن تضمن استخدام الأسلحة الغربية لتحرير الأراضي الأوكرانية.

 

وأكد وزير الخارجية الأوكراني على أن "أوكرانيا بحاجة إلى الطائرات لإنهاء الحرب، ودفع روسيا إلى ما وراء حدودنا الشرقية".

وكانت قضية تزويد الغرب لأوكرانيا بطائرات مقاتلة والمساعدات الحربية، لمواجهة الحرب القوية التي تشنها روسيا على أراضي الأوكرانية قد شغلت العالم، خاصة بسبب التداعيات الخطيرة التي قد تترتب عليها، في ظل التحذيرات الروسية.

وتستمر محاولات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لإقناع الولايات المتحدة والدول الأوروبية الداعمة لبلاده بأرسال المزيد من الدعم.

وسيطرت تلك القضية على مؤتمر ميونخ للأمن، الذي انعقد بين 17 و19 فبرايرالجاري في جنوب ألمانيا، حيث أطلق قادة الغرب الوعود بشأن دعم أوكرانيا عسكريا، ومحاسبة روسيا على جرائم التي ارتكبت خلال الحرب.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إن "بريطانيا من أوائل الدول التي دعمت أوكرانيا بالأسلحة، وسنواصل دعمها بالمعدات العسكرية لصد المسيرات الروسية".

وأضاف: "بريطانيا تعبر عن استعدادها لتقديم الطائرات التي يمكن استخدامها اليوم، لكن علينا أن ندرب الطيارين الأوكرانيين. مستعدون لدعم أي دولة يكون لديها الاستعداد لإرسال طائرات إلى أوكرانيا في الوقت الراهن، وأ، بريطانيا ستوفر نظاما لأي دولة تكون قادرة على تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة في الوقت الراهن.

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