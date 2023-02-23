ضبط 1.5 طن دقيق وأرز وتحرير 216 محضرا تموينيا في المنوفية



صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أنه تم ضبط ( طن ونصف) دقيق فاخر وأرز حر بمركزي شبين الكوم والشهداء مجهولي المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى ، وكذا التحفظ على (5) شكائر دقيق بلدى مدعم بأحد المخابز البلدية بقويسنا لإعادة بيعه بالسوق السوداء بهدف التربح ، وتم تحرير محاضر بتلك الوقائع بأرقام (4274 ،5892، 3265) وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

جاء ذلك وفقاً لتقرير تلقاه محافظ المنوفية بشأن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بدائرة المحافظة .



وأشار محافظ المنوفية إلى أن تلك الحملات قد أسفرت اليوم عن تحرير (216) محضر تموينى بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة متنوع ما بين (87) مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، و (129) محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي ، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع الإدارات التموينية لمواصلة الجهود في تشديد الرقابة التموينية على الأسواق لضبط الأسعار والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار حفاظاً على حقوق المواطنين ومنعهم من الإستغلال .



ناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين من أبناء المحافظة بضرورة التعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في الإبلاغ عن محتكري السلع الغذائية و المتلاعبين بقوائم الأسعار ، مؤكدا بأن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوقهم .