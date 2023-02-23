الكشف والعلاج مجانا.. قافلتان طبيتان لدعم المرضى غير القادرين بالفيوم

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان، قافلتين طبيتين بمستشفى الفيوم الجامعى استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد (225)مريض ضمن المرضى غير القادرين بقرية ابوكساه مركز ابشواى، وقريتي بحر ابو المير والمغربين مركز اطسا، وقرية الشيخ فضل مركز الفيوم، وقرية المظاطلي بمركز طاميه، وقرية سنورس البلد مركز سنورس فى محافظة الفيوم .

وأعلنت حمدية محمد شعبان، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، ان تنظيم القافلتين جاء في ظل توجيهات السيد رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الاسر الاولى بالرعاية تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الاهلى التنموي، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجأ، مؤكدةً ان القافتين قاموا على مدار يومين، حيث تضمنوا الكشف الطبي على المواطنين من غير القادرين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك) بتكلفة اجمالية بلغت 28ألف و925جنيه.

وثمنت شعبان دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في التعاون مع الأجهزة التنفيذية ومشاركتهم في تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا، مؤكده أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

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