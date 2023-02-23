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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء أسبانيا : كييف ستنتصر في حربها مع موسكو

صدى البلد

ذكرت وسائل إعلام إسبانية اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وصل إلى أوكرانيا للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي عشية الذكرى الأولى للغزو الروسي.

وقال سانشيز، "إن دعمنا لأوكرانيا يعني الدفاع عن القيم الإنسانية الدولية".

وأكد رئيس الوزراء الإسباني، أن أوكرانيا ستنتصر في حربها مع روسيا، ونطالب القوات الروسية بالانسحاب من الأراضي الأوكرانية.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسباني في بيان، أن سانشيز كان في استقباله عند وصوله كييف نائب وزير الخارجية الأوكراني والسفير الأوكراني في مدريد والسفير الاسباني لدى أوكرانيا.

وتأتي زيارة سانشيز بعد أن وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار خلال زيارة مفاجئة إلى كييف يوم الاثنين.

وزارت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني الثلاثاء العاصمة الأوكرانية لإجراء محادثات مع زيلينسكي، وتعهدت بمواصلة دعمه في مقاومة الهجمات الروسية، لكنها استبعدت تقديم طائرات مقاتلة.

كم أبلغت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز المشرعين في مجلس النواب، أن مدريد ستزود أوكرانيا بست دبابات قتالية من طراز "2A4 ليوبارد" ألمانية الصنع بعد أن تخضع للإصلاحات، ومن المتوقع تسليمها في أواخر مارس أو أوائل أبريل.

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