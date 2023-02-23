تكريم بوسي وحياة الفهد واحتفالية خاصة للزعيم .. تفاصيل مهرجان السينما العربية

نظم مهرجان السينما العربية، ظهر اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا للإعلان الرسمي عن تفاصيل دورته الأولى المقرر انعقادها في مدينة شرم الشيخ، بحضور رئيسة شرف المهرجان الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز والمخرجة السينمائية إيناس الدغيدي رئيس لجنة التحكيم، ومدير التصوير السينمائي الدكتور سمير فرج رئيس مؤسسة إبداع للثقافة والفنون، والسينمائي الكويتي يوسف العميري رئيس مؤسسة خليجيون في حب مصر، وأستاذ السيناريو بمعهد السينما الدكتورة ثناء هاشم مديرة المهرجان.

بوسي

أعلن الكاتب الصحفي أيمن الحكيم رئيس المهرجان خلال المؤتمر عن أسماء المكرمين في الدورة الأولى من المهرجان، وتقرر تكريم الفنانة بوسي باعتبارها تجربة سينمائية لم تأخذ حظها من الاهتمام، ولا سيما أنها بدأت حياتها الفنية منذ أن كانت في العاشرة من عمرها، وقدمت العديد من الأدوار المهمة طوال مسيرتها الفنية.

ومن المقرر أن ينتج المهرجان فيلما تسجيليا عنها، إضافة إلى كتاب يتحدث عن أهم خطواتها السينمائية.

حياة الفهد

كما أعلن المهرجان عن تكريم الفنانة الكويتية حياة الفهد التي تعد من أبرز الفنانات الخليجيات اللاتي حجزن لأنفسهن مكانة في قلوب الجمهور العربي كله.

احتفالية خاصة

ويقدم المهرجان احتفالية خاصة عن الزعيم بمناسبة مرور 60 سنة فن، وسيحضر هذه الاحتفالية كل شركاء التجربة، من نجوم ومخرجين، وكتاب، ومدراء تصوير وغيره، ليتحدثوا عن تجربتهم مع الزعيم، كما سيقام معرض صور نادرة له على هامش الاحتفالية التي يستحقها باعتباره نجم عربي اتفق على حبه كل العرب.

كما أعلن عن بعض أسماء أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة التي ترأسها المخرجة السينمائية "إيناس الدغيدي" حيث تضم في عضويتها مدير التصوير "سامح سليم" وعميد المعهد العالي للسينما الدكتور "محسن التوني" والروائي "إبراهيم عبد المجيد" و المخرجة والمنتجة الإماراتية الشيخة "إليازية بنت نهيان آل نهيان" سفيرة الجامعة العربية للثقافة.

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة الإعلان عن باقي لجان التحكيم (لجنة مسابقة الأفلام القصيرة، ولجنة مسابقة أفلام التحريك، ولجنة مسابقة أفلام الطلبة)

كما أعلن خلال المؤتمر عن إقامة احتفالية (طه حسين 50 سنة سينما) التي تعيد الاعتبار للدور الثقافي للسينما وستشمل الاحتفالية الاحتفاء بالأفلام التي تم تقديمها عن طه حسين، والأفلام التي أخذت عن رواياته.

كما تم الإعلان عن مبادرة تهدف إلى التواصل مع المخرجين من عرب المهجر والتي يشرف عليها الناقد الفني المقيم في باريس الدكتور "صلاح هاشم" والتي تهدف إلى إقامة جسر تواصل مع السينمائيين العرب من عرب المهجر الذين لديهم تجارب سينمائية حان الوقت أن نلقي الضوء عليها.

كما تم الكشف عن عدد من بروتوكولات التعاون الداعمة للمهرجان منها على سبيل المثال الجامعة العربية، واتحاد الفنانين العرب، ومكتبة الإسكندرية التي ستقوم بعمل مجموعة ورش سينمائية لذوي القدرات الخاصة أثناء المهرجان، بالإضافة إلى استضافتها لصناع الأفلام الفائزة وإقامة عروض خاصة لهذه الأفلام داخل مقر المكتبة

يذكر أن المهرجان تنظمه مؤسسة "إبداع" للثقافة والفنون برئاسة مدير التصوير السينمائي "سمير فرج" وبرعاية عدد من الهيئات العربية الفنية والثقافية والسياسية، ويرأس المهرجان الكاتب الصحفي "أيمن الحكيم" ويضم في لجنته الاستشارية الفنانة "إلهام شاهين" والسيناريست "عبد الرحيم كمال" والكاتب الصحفي "إبراهيم عيسى" كما يضم في هيكله التنظيمي "ثناء هاشم" أستاذ السيناريو بمعهد السينما، والناقد السينمائي "أحمد سعد الدين" والمخرج "سامي محمد علي" وأمين الصندوق المحاسب "فهمي فؤاد".