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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اكتمال عقد المنتخبات المشاركة في كأس العالم للسيدات 2023

صدى البلد

اكتملت تشكيلة المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم للسيدات لعام 2023 حيث حجزت هايتي والبرتغال وبنما مواقعها في بطولة هذا العام التي ستقام في أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا بعد النجاح الذي حققته في افتتاح المباراة الفاصلة.


وسوف تتوجه هايتي وبنما إلى أستراليا في شهر يوليو لإكمال المجموعة الرابعة والمجموعة السادسة على التوالي، في حين أن البرتغال ستعود إلى أوتياروا نيوزيلندا لتنضم إلى الولايات المتحدة الأمريكية المدافعة عن بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات في المجموعة الخامسة.


وقالت فاطمة سمورة الأمينة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم: "يسعدني أن أرحب بكل من هاييتي والبرتغال وبنما في التشكيلة النهائية للفرق التي ستلعب في النسخة التاسعة من كأس العالم لكرة القدم للسيدات".

المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم للسيدات لعام 2023 أستراليا وأوتياروا كأس العالم لكرة القدم للسيدات لعام 2023 المجموعة الرابعة فاطمة سمورة

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