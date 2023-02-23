عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلي 2007 يفوز على سيراميكا كليوباترا بثنائية في بطولة الجمهورية

صدى البلد

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 على ضيفه سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم الخميس، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ٢٤ من بطولة الجمهورية.

افتتح محمد عاطف التسجيل للأهلي برأسية في الدقيقة ٥٥، وتعادل سيراميكا في الدقيقة ٦٧، قبل أن يسجل محمد عبد الفتاح «تاحا» هدف الفوز للأهلي برأسية ثانية في الدقيقة ٨٠، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي ٢ - ١.

وبدأ «أهلي 2007» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إياد تامر.

الدفاع: محمد عاطف - إياد مدحت - محمد السيد - مازن هاني.

الوسط: عمر فتحي - أحمد الشيخ - محمد رأفت - حازم عاشور - يوسف عبد القوي.

الهجوم: ياسين عاطف.

وشارك زياد وائل بدلًا من مازن هاني، وعصام أحمد بدلًا من يوسف عبد القوي، ومحمد طه بدلًا من أحمد الشيخ، و«تاحا» بدلًا من عمر فتحي، ومحمد أشرف بدلًا من ياسين عاطف.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2007» رصيده إلى ٦٠ نقطة، جمعها من الفوز في ١٩ مباراة والتعادل في ٣ مباريات والخسارة في مباراتين، حيث خسر أمام سموحة صفر - ٢، وتعادل مع فاركو ١ - ١، وفاز على الاتحاد ٣ - ١، وعلى الزمالك ٢ - ١، وعلى غزل المحلة ٢ - صفر، وعلى فيوتشر ٢ - ١، وعلى سيراميكا ٢ - ١، وتعادل مع إنبي ١ - ١، وفاز على البنك الأهلي ٢ - ١، وعلى دجلة ٣ - ١، وخسر أمام زد صفر - ١، وفاز على الداخلية ٤ - صفر، وعلى طلائع الجيش ١ - صفر، وعلى بيراميدز ٣ - ١، وعلى الإسماعيلي بنفس النتيجة، وعلى أسوان ٣ - ٢، وعلى سموحة ٢ - ١، وتعادل مع فاركو سلبيًا، وفاز على الاتحاد ٤ - ١، وعلى المقاولون العرب ٣ - ١، وعلى الزمالك ٢ - ١، وعلى غزل المحلة ٣ - ١، وعلى فيوتشر ٥ - ١، وعلى سيراميكا ٢ - ١، مسجلًا ٥٣ هدفًا مقابل ٢٢ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2007 بالأهلي أسامة زكي مديرًا فنيًّا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدربًا لحراس المرمى، وصابر سنادة إداري الفريق، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وناجح أبو زهرة إخصائي الإصابات والعلاج الطبيعي.
 

فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 ملعب الأهلي بمدينة نصر بطولة الجمهورية محمد عاطف محمد عبد الفتاح تاحا إياد تامر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يخطر كلوب برغبته في مغادرة ليفربول.. ويحدد وجهته الجديدة

أحمد الطيب يفاجئ الجميع بتصريحات قاسية عن أحمد شوبير.. هل نشهد أزمة جديدة؟

استبعاد 4 لاعبين.. ضربة موجعة لـ الزمالك قبل مواجهة الترجي التونسي

وفاة الفنان عاطف سعيد

مفاجأة.. الزمالك وبيراميدز يفاوضان نجم الأهلي| تفاصيل

وقفنا طوابير على فرختين برازيلي .. دكتور يثير الجدل بـ بطاقة تموين قديمة

زلزال عنيف يضرب الحدود التركية السورية.. تفاصيل

انتهاء أزمة الدواجن.. قائمة أسعار الفراخ البرازيلي ومنافذ بيعها قبل رمضان

ترشيحاتنا

بعد الدمار الهائل.. إجراءات عاجلة من تركيا ضد المقاولين وشركات البناء

ريال مدريد يتجاهل فضيحة نادي برشلونة مع لجنة الحكام الإسبانية |فيديو

تعزيز الأمن السيبراني.. المفوضية الأوروبية تحظر تطبيق "تيك توك"

تطوير كرة القدم.. وزير الشباب يشهد الجلسة الحوارية الرابعة بالمعرض الرياضي الدولي

تشكيل يوفنتوس لمواجهة نانت في الدوري الأوروبي

الأرصاد تحذر: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عينك بترف.. متى تكون رجفة العين مؤشرا للإصابة بمرض خطير

خد بالك.. أخصائي تغذية يوضح علامات اللحوم الفاسدة والمغشوشة

جدرانها من الذهب.. غرفة العنبر كنز روسي سرقه هتلر وأخفاه عن الجميع

مش هارفع أجري علشان الغلاء.. صوفينار تشعل السوشيال ميديا| ماذا قالت

فيديو

مات من الحسرة .. ماذا حدث لـ عاطف سعيد في أيامه الأخيرة ؟ "فيديوجراف"

انهارت على الهواء.. ما سبب بكاء نسرين طافش في أحدث ظهور؟ فيديوجراف

مصر ترسل طائرات وسفينة عسكرية محملين بمساعدات طبية وغذائية لتركيا

تعاون في مجالات الأمن والدفاع.. رئيس الأركان يعود للقاهرة عقب مشاركته في أيديكس 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ