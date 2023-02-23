أهلي 2007 يفوز على سيراميكا كليوباترا بثنائية في بطولة الجمهورية

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 على ضيفه سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم الخميس، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ٢٤ من بطولة الجمهورية.

افتتح محمد عاطف التسجيل للأهلي برأسية في الدقيقة ٥٥، وتعادل سيراميكا في الدقيقة ٦٧، قبل أن يسجل محمد عبد الفتاح «تاحا» هدف الفوز للأهلي برأسية ثانية في الدقيقة ٨٠، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي ٢ - ١.

وبدأ «أهلي 2007» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إياد تامر.

الدفاع: محمد عاطف - إياد مدحت - محمد السيد - مازن هاني.

الوسط: عمر فتحي - أحمد الشيخ - محمد رأفت - حازم عاشور - يوسف عبد القوي.

الهجوم: ياسين عاطف.

وشارك زياد وائل بدلًا من مازن هاني، وعصام أحمد بدلًا من يوسف عبد القوي، ومحمد طه بدلًا من أحمد الشيخ، و«تاحا» بدلًا من عمر فتحي، ومحمد أشرف بدلًا من ياسين عاطف.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2007» رصيده إلى ٦٠ نقطة، جمعها من الفوز في ١٩ مباراة والتعادل في ٣ مباريات والخسارة في مباراتين، حيث خسر أمام سموحة صفر - ٢، وتعادل مع فاركو ١ - ١، وفاز على الاتحاد ٣ - ١، وعلى الزمالك ٢ - ١، وعلى غزل المحلة ٢ - صفر، وعلى فيوتشر ٢ - ١، وعلى سيراميكا ٢ - ١، وتعادل مع إنبي ١ - ١، وفاز على البنك الأهلي ٢ - ١، وعلى دجلة ٣ - ١، وخسر أمام زد صفر - ١، وفاز على الداخلية ٤ - صفر، وعلى طلائع الجيش ١ - صفر، وعلى بيراميدز ٣ - ١، وعلى الإسماعيلي بنفس النتيجة، وعلى أسوان ٣ - ٢، وعلى سموحة ٢ - ١، وتعادل مع فاركو سلبيًا، وفاز على الاتحاد ٤ - ١، وعلى المقاولون العرب ٣ - ١، وعلى الزمالك ٢ - ١، وعلى غزل المحلة ٣ - ١، وعلى فيوتشر ٥ - ١، وعلى سيراميكا ٢ - ١، مسجلًا ٥٣ هدفًا مقابل ٢٢ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2007 بالأهلي أسامة زكي مديرًا فنيًّا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدربًا لحراس المرمى، وصابر سنادة إداري الفريق، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وناجح أبو زهرة إخصائي الإصابات والعلاج الطبيعي.

