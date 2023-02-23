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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ممثل الصين بالأمم المتحدة يحذر : يجب التوقف عن إرسال أسلحة لأوكرانيا

صدى البلد

صرح ممثل الصين الدائم في الأمم المتحدة جينج شوانج، أن بكين ستطرح قريبا خارطة طريق لحل الأزمة في أوكرانيا.

وأكد شوانج، أن بكين تحث على وقف العقوبات الأحادية والاتجاه لخفض التصعيد في الأزمة الأوكرانية الروسية. وذلك حسبما ذكرت "جلوبال تايمز" الصينية.

وقال مندوب الصين خلال اجتماع الأمم المتحدة، "ندعو الجميع التمسك بالدبلوماسية لإنهاء الحرب الأوكرانية".

وحذر شينج من إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا لأن ذلك من شأنه تصعيد الأزمة بين موسكو وكييف، كما أنه يجب أن يكون وقف إطلاق النار في أوكرانيا أولوية لجميع دول العالم.

وأضاف، إنه يجب على أطراف النزاع في أوكرانيا التخلي عن التهديد النووي.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الصيني وانج ونبين، أن الصين ستصدر خطة بشأن الحل السياسي للأزمة في أوكرانيا. 

وأكد وانج، أن بكين تحث الجميع على احترام سيادة وسلامة أراضي جميع البلدان، واحترام مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وينبغي أخذ الشواغل الأمنية المشروعة لجميع البلدان على محمل الجد. 

وأضافت الخارجية الصينية، أن الحرب النووية لن يكون فيها فائز، كما ندعو إلى ضمان سلامة المنشآت النووية المدنية ومعارضة الهجمات على محطات الطاقة النووية، كما ندعو إلى معارضة مشتركة لاستخدام الأسلحة البيولوجية والكيميائية.

واختتم حديثه قائلا، "تأمل الصين في العمل مع جميع الأطراف لمواصلة العمل من أجل السلام والسعي لتحقيق السلام في وقت مبكر".

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