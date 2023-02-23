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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأرصاد تحذر: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلا

الأرصاد
الأرصاد

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد مستمرة في استقرار الأحوال الجوية وتحسن درجات الحرارة بشكل كبير وملحوظ، وبخاصة في فترة النهار على محافظات الجمهورية، ومن المتوقع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، لكنها لن تكون مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة الجوية.

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الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 12


وأضافت غانم في مداخلة هاتفية على الفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي وهالة الحملاوي، أنّ هناك امتداد منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، لكن الأجواء مستقرة بشكل كبير على أغلب المحافظات. 


وتابعت منار غانم: «نشعر بالأجواء المعتدلة في فترة النهار على سواحلنا الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وأجواء مائلة للدفء على محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء، أجواء دافئة على محافظات جنوب الصعيد نهارا».

 

وأشارت  منار غانم ، إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى، اليوم، الخميس، من المتوقع أن تكون 20 درجة مئوية خلال فترة النهار، وإذا كنا موجودين تحت أشعة الشمس، فإننا نشعر بالدفء والاستقرار، ولكن خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس، يحدث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ويكون ملحوظا بشكل أكبر في ساعات الليل المتأخر في فترة الصباح الباكر.

الدكتورة منار غانم العامة للأرصاد الجوية السحب المنخفضة الفضائية المصرية شمال الصعيد

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الأرصاد تحذر: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلا

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