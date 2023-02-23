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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شعبة الأجهزة الكهربائية: استقرار أسعار المنتجات خلال الفترة الحالية

صدى البلد

قال وافي ابو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة، إن الوقت الحالي، يعد أفضل وقت لشراء جهاز "الدفاية" من السوق، حيث يتوافر العديد من أنواع الدفايات بأسعار مختلفة، تناسب جميع الطبقات المجتمعية.

وأضاف ابو سمرة، في تصريحات صحفية اليوم، أن أسعار الدفايات متوسطة الفئة، تتراوح بين 300 إلى 400 جنيه، بينما تبدأ أسعار العلامات التجارية الأكبر من 2000، وتصل إلى 6 آلاف جنيه، خلال الفترة الحالة، مشيرا إلى تراجع طلب المستهلكين على شراء الدفايات بنسبة 50% هذا الشتاء، مقارنة بالأعوام السابقة نتيجة لانخفاض القوة الشرائية.

وحول استخدام الدفاية، قال وافي ابو سمرة، إنه يجب مراعاة عدم وضع الدفايات في غرفة مغلقة، لمنع حدوث أي ضرر، خاصة في وجود أطفال، ويجب اتباع التعليمات الموجودة لطرق الاستخدام ، مشيرا في نفس التوقيت إلى وجود استقرار كبير في أسعار الدفايات منذ بداية شهر فبراير 2023، حيث لم تشهد الدفايات زيادة في الأسعار منذ شهر يناير 2023.

وأكد أن الفترة الحالية، تعد أفضل وقت لشراء الأجهزة الكهربائية، بسبب توافر بعض المنتجات في الأسواق، واستقرار الأسعار.

وينتظر العديد من المواطنين الفترة المقبلة انخفاض أسعار السخانات الكهربائية والغاز المطروحة بالسوق السوداء، ما يزيد نسبة الإقبال على الشراء، إذ تشهد محلات الأجهزة الكهربائية إقبالا على الشراء أيام العطلة.

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