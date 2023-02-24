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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ثغرة أمنية خطيرة في كل أجهزة Apple..بتسرق الصور والبيانات

ثغرة أمنية خطيرة
ثغرة أمنية خطيرة في كل أجهزة Apple

زعم فريق من خبراء الأمن السيبراني (أمن الإنترنت) من شركة Trellix أنهم اكتشفوا "فئة جديدة" من الثغرات الأمنية في أجهزة  آبل  سواء العاملة بنظام  IOS  في هواتف  آيفون  أو macOS في أجهزة الكمبيوتر المحمول، من خلالها يمكن للمتسللسن سرقة كل البيانات والصور على الجهاز.

وفقا لتقرير 91mobiles الثغرات الموجودة في أنظمة تشغيل آبل apple  يمكن أن تمكن مجرمي الإنترنت ونصابين الويب من التحايل على الإجراءات الأمنية لشركة أبل العملاقة والوصول إلى البيانات الحساسة للمستخدمين.

ثغرة أمنية خطيرة في كل أجهزة Apple

وفقا لفريق الأمن السيبراني هذه الثغرات لديها نظام تسجيل نقاط الضعف المشترك (CVSS) بين 5.1 و 7.1 وتتراوح شدتها من متوسطة إلى شديدة. بالنسبة لمصطلح CVSS فهو معيار يتم على أساسه تقييم شدة خطورة الثغرات الأمنية لنظام الكمبيوتر. 

باحثون يحذرون من ثغرات تسمح بتجاوز إجراءات الحماية الأمنية الخاصة بـ آبل 

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قد تتمكن البرامج الخبيثة وعمليات الاحتيال من الوصول إلى البيانات الشخصية للمستخدمين والتي تشمل الرسائل بمختلف أنواعها ومعلومات الموقع الجغرافي وسجل المكالمات و ألبوم الصور من خلال استغلال هذه الثغرات الأمنية في النظام.

تتوافق نتائج فريق بحث شركة Trellix مع نفس الاكتشافات السابقة لباحثين من Google و Citizen Lab ، اللذان حددا في عام 2021 ثغرة أمنية خطيرة باسم ForcedEntry وهي من تصنيف "يوم صفر" والتي تم استغلالها من قبل الشركة الإسرائيلية NSO Group المتخصصة في الاستخبارات الإلكترونية لاختراق أجهزة آيفون iPhone عن بُعد وبتوجيه من عملائها في الحكومة الإسرائيلية.

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