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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل .. حظك اليوم الجمعة 24 فبراير 2023: رحلة طويلة

برج الحمل
برج الحمل

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، يمتلك شخصية جذابة وعاطفية، يحب الحيوانات الأليفة والتعامل معها، يميل إلى الجلوس مع أشخاص جديدة.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الجمعة 24 فبراير 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية.

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برج الحمل.. حظك اليوم الخميس 23 فبراير 2023: تتعافى من مرض

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خبيرة فلك تزف بشرى لمواليد السرطان والجدي

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الجمعة 24 فبراير 2023

تشير التنبؤات الفلكية اليومية إلى أنه ستكون هناك تغييرات وظيفية جيدة على صعيد الوظيفة، وقد تحصل على العمل في القسم الجديد، قد يزداد عبء العمل، ولكن مع العمل الجاد والتصميم، فإن النجاح يلوح في الأفق، يجب أن تركز على التمارين واليوجا والتغذية للحفاظ على العافية، يُنصح بتوخي الحذر في المعاملات عبر الإنترنت وإدارة الثروة بحكمة.

توقعات برج الحمل مهنيا

فرص تغيير الوظيفة والتوظيف والتقييم والترقية عالية، قد يزداد النقل وعبء العمل ، لكن أفكارك وعملك الجاد قد يكون موضع تقدير.

توقعات برج الحمل صحيا

ركز على التغذية السليمة والتمارين الرياضية ، وجرب اليوجا أو استعن بأحد خبراء الصحة النفسية، يمكنك أيضًا التفكير في تناول المكملات الصحية أو تجربة الأطعمة الخارقة للحفاظ على نظام غذائي متوازن.

برج الحمل اليوم عاطفيا

يمكن للأزواج التخطيط لرحلة طويلة بالسيارة أو موعد خاص، قد يتحول الحب غير المتبادل إلى مشاعر حب، الثقة في العلاقات قد تكون مهمة.

توقعات برج الحمل الفترة المقبلة

قد تجلب التجمعات العائلية والوظائف والاحتفالات الفرح، قد يحقق الصغار مراحل مهمة ، وقد يحتاج كبار السن إلى دعمك. 

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