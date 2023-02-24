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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر تسلا 3 موديل 2023 الأرخص في الإمارات |صور

تسلا 3 موديل 2023
تسلا 3 موديل 2023

تعتبر شركة تسلا من اهم شركات تصنيع السيارات الكهربائية حول العالم، وتمكنت أن تتبنى تلك الفكرة مع تطويرها، بالاضافة إلى تحقيق شعبية كبيرة داخل اسواق السيارات العالمية والعربية.

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وتصنف السيارة تسلا 3 موديل 2023 من ارخص اصدارات شركة تسلا، التي تنطلق داخل السوق الاماراتي، حيث تقدم عبر 3 فئات من التجهيزات مع سعر يبدأ من 184 الف و 990 درهم اماراتي.

 تسلا 3 موديل 2023 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز مواصفات السيارة تسلا 3 موديل 2023 واسعارها في الامارات.

 

التجهيزات الفنية للسيارة تسلا 3 موديل 2023 

 

زودت سيارة تسلا 3 موديل 2023 بمحرك 325 حصانا، مع تقنية الدفع الخلفي للعجلات، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 225 كم/ساعة، إلى جانب القدرة على الانطلاق من وضع الثبات 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 6.1 ثانية.

 تسلا 3 موديل 2023 

وحصلت السيارة تسلا 3 موديل 2023 على فئة اخرى تتضمن محرك بقوة 441 حصانا، و 493 نيوتن/متر من عزم الدوران، وبهذه القدرات تنطلق السيارة إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات في مدة تستغرق 4.4 ثانية، بينما تتمتع بقدرات حركة بتقنية الجر الكلي.

وجاءت الفئة عالية التجهيز من سيارة تسلا 3 موديل 2023 بقدرة 513 حصانا، وطاقة انطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة في 3.3 ثانية، بينما يضخ محرك السيارة عزم دوران 660 نيوتن/متر، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 261 كيلومتر في الساعة.

 تسلا 3 موديل 2023 

ابعاد السيارة تسلا 3 موديل 2023 

 

الطول الكلي 4.694 متر.

العرض الكلي 1.849 متر.

الارتفاع 1.443 متر.

سعة تخزين 649 لتر.

قاعدة عجلات 2.875 متر.

 تسلا 3 موديل 2023 

تجهيزات سيارة تسلا 3 موديل 2023 

تحتوي تسلا 3 موديل 2023 على مكيف أوتوماتيك، مدخل aux، بلوتوث، خاصية التحكم في السرعة، نظام عرض المعلومات، خاصية دخول السيارة  بدون مفتاح، حساسات مطر وضوء، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، خاصية التحكم الصوتي، مدخل USB، عرض درجة الحرارة، نظام صوتي ترفيهي، حساسات ركن وكاميرا خلفية، بالاضافة إلى كاميرا 360 درجة، إلى جانب حزمة من وسائل الحماية والتحكم والرفاهية ايضا.

 تسلا 3 موديل 2023 

سعر ارخص سيارة من تسلا في الامارات موديل 2023 

 

الفئة الاولى تسلا 3 موديل 2023 بسعر 184,990 درهم.

الفئة الثانية تسلا 3 موديل 2023 بسعر 215,990 درهم.

الفئة الثالثة تسلا 3 موديل 2023 بسعر 235,990 درهم.

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