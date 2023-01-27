يرغب العديد من مصنعي السيارات في العالم في منافسة تسلا كملك للسيارات الكهربائية، ولكن وفقًا لـ إيلون ماسك ، فإن أحد الشركات الصينية هو الأكثر احتمالًا للقيام بذلك.

كشف ماسك عندما سُئل عن منافسي تسلا الصينيين خلال مكالمة أرباح الشركة في الربع الرابع من عام 2022، وفقًا لتقارير بلومبرج، وأشار إلى أن شركات صناعة السيارات الصينية "تعمل بجد ، وتعمل بشكل أذكى".

إيلون ماسك يتوقع استمرار هيمنة تسلا عالميا رغم تقدم BYD

وأضاف "إذا كنت سأخمن ، فمن المحتمل أن تكون بعض الشركات خارج الصين هي الأكثر احتمالا أن تأتي في المرتبة الثانية بعد تسلا".

كما اتضح، هناك بالفعل شركة صينية تحتل المرتبة الثانية بعد تسلا في سوق السيارات الكهربائية، هذه إما أخبار لـ ماسك أو أنه كان يعرف ذلك بالفعل ولكنه لم يرغب في الاعتراف أو تسمية شركة BYD بإسمها.

إيلون ماسك يتوقع استمرار هيمنة تسلا عالميا رغم تقدم BYD

كانت شركة تصنيع السيارات المدعومة من Warren Buffett في حالة نجاح في السنوات الأخيرة ، وفي عام 2022 ، زادت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بنسبة غير عادية بلغت 184%.

باعت BYD نحو 911,410 سيارة كهربائية في العام الماضي ، لتحتل المرتبة الثانية بعد تسلا التي باعت رقمًا قياسيًا بلغ 1,868,543 سيارة كهربائية، وعند احتساب المركبات الهجينة الإضافية، أنهت BYDعام 2022 ببيع 1,868.543 سيارة.

إيلون ماسك يتوقع استمرار هيمنة تسلا عالميا رغم تقدم BYD

بينما يظل ماسك واثقًا بوضوح من أن تسلا ستظل أكبر منتج للسيارات الكهربائية في العالم في المستقبل ، يشير بعض المحللين إلى أن BYD قد تتفوق على منافستها الأمريكية في مبيعات السيارات الكهربائية هذا العام، ونظرًا لأن مبيعات تسلا "فقط" زادت بنسبة 40% في عام 2022 بينما ارتفعت مبيعات BYD بنسبة 184%، فقد تكون BYD في طريقها لتجاوز تسلا في عام 2023.

أحد الأسباب الرئيسية لنجاح BYD هو حقيقة أن أسعار غالبية سياراتها تتراوح بين 100,000 يوان (14.490 دولارًا أمريكيًا) و 200,000 يوان (حوالي 29.000 دولار أمريكي) في الصين، مما يجعلها أرخص بكثير من البدائل التي تبيعها تسلا وغيرها من المنافسين.

لذلك إذا أرادت تسلا الاحتفاظ بمركزها الأول، فسيكون من الحكمة إطلاقها للسيارة الاقتصادية الموعودة بقيمة 25,000 دولار في أقرب وقت ممكن.