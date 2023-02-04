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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد سنوات من الاتتظار.. إيلون ماسك يؤكد اقتراب إنتاج تسلا سايبرتراك

صدى البلد

صدم تصميم سيارة تسلا سايبرتراك العالم عندما ظهر لأول مرة في أواخر عام 2019 ، وعلى الرغم من كونه نموذج غير تقليدي، سيتشابه نموذج الإنتاج النهائي مع المفهوم الجديد ولكنه ولكنه سيكون أصغر قليلاً.

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يُظهر مقطع الفيديو هذا سيارة سايبرتراك على انستاجرام النموذج الأولي بنفس المصابيح الخلفية المعاد تصميمها كما ظهر في النموذج الأولي بأواخر أكتوبر، وعلى هذا النحو يمكن أن نرى أن السيارة الكهربائية سيكون لها أضواء أفقية صغيرة في زوايا الباب الخلفي والتي ستظل مضاءة عند تشغيل السيارة، وتقع مباشرة تحت هذه الأضواء أضواء مكابح صغيرة مربعة الشكل.

 

ايلون ماسك يؤكد اقتراب تسلا سايبرتراك من الانتاج

من الغريب أن النموذج الأولي الذي رأيناه العام الماضي كان يحتوي على شريط إضاءة كامل العرض بالإضافة إلى ضوء مكابح ثالث في المنتصف، ليس من الواضح ما إذا كانت سايبرتراك هذه لها نفس تكوين الإضاءة أو ما إذا كانت تسلا قد غيرت التصميم.

 

ويعتبر جانب آخر مثير للاهتمام في سايبرتراك هو المرايا الجانبية، حيث تظهر بتصميم مثلث الشكل ومختلف عن المرايا التي رأيناها في النماذج الأولية الأخرى. 

 

رد ايلون ماسك مؤخرًا على هذا الفيديو عندما تمت مشاركته على تويتر، مشيرًا إلى أنه لا يزال هناك العديد من التعديلات التي يجب إجراؤها ولكن النموذج الأولي الذي تم رصده "قريب جدًا من تصميم الإنتاج"، وأضاف أن المرايا ستكون قابلة للإزالة.

 

بعد سلسلة من التأخيرات ، من المقرر أن يبدأ إنتاج شاحنة سايبرتراك هذا الصيف، لكن حجم الإنتاج الرسمي بأعداد كبيرة لن يبدأ حتى عام 2024، ومن المتوقع معرفة المزيد عن مواصفات وأسعار مجموعة نقل الحركة النهائية للشاحنة مع اقتراب فصل الصيف.

تسلا سايبرتراك إيلون ماسك سايبرتراك تويتر تسلا الكهربائية

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