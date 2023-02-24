تحدي السيارات الخارقة .. ماكلارين أرتورا في مواجهة شيفروليه كورفيت Z06 |فيديو

تواصل قناة DragTimes المتخصصة في مجال استعراض السيارت، من ابهار ومحبي هذا المجال، بعد أن نشرت مقطع فيديو عبر موقع YOUTUBE، تظهر من خلال منافسة قوية بين النسخة ماكلارين أرتورا والسيارة شيفروليه كورفيت Z06.

تحدي السيارات الخارقة

حيث تعالت اصوات المحركات، لتعلن عن تحدي جديد بين اقوى وحوش الـ SUPER CARS حول العالم، حيث تتمتع تلك النسختين بالعديد من القدرات الفنية عالية الاداء، إلى جانب التجهيزات المقدمة من قبل كل علامة تجارية.

القدرات الفنية للسيارت المشاركة في السباق

تأتي السيارة شيفروليه كورفيت Z06 بمحرك ثماني الاسطوانات طراز V، سعة 5500 سي سي، يستطيع ان يضخ قوة اجمالية قدرها 670 حصانا، و 624 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تتمتع السيارة ماكلارين أرتورا بعزم دوران اعلى يقدر بـ 720 نيوتن/متر مع نفس القوة تقريبًا، بينما تأتي بمحرك سداسي الاسطوانات V6 سعة 3000 سي سي مزدوج تيربو.

تعمل النسخة شيفروليه كورفيت Z06 ومنافستها في هذا السباق عبر تقنية الدفع الخلفي للعجلات، بينما تنتقل السرعة إلى كورفيت بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 8 سرعات وبقابض مزدوج، بينما تأتي ماكلارين أرتورا بناقل حركة ثنائي السرعات مزدوج القابض "SSG-SiftShift".

وتأتي النسختين بتصميم رياضي مبهر، يضم العديد من اللمسات الانسيابية، والتي تعزز من قدرات السيارة على التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، مع وجود لمسات مصنوعة من الياف الكروبون تحتي فارق في الوزن الاجمالي، حيث يبلغ الوزن الكلي للسيارة ماكلارين أرتورا إلى 1.498 كيلوجرام، على عكس شيفروليه كورفيت Z06 والتي تزن 1.828 كيلوجرام.